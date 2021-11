TV namigi: Jezero, Svobodna ljubezen in Stena Everesta

Torek, 30. novembra

Jezero: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2019. 1/6. Režija: Klemen Dvornik, Matevž Luzar. Igrajo: Sebastian Cavazza, Nika Rozman, Matej Puc, Gregor Čušin, Jana Zupančič. Nad. 60 min.

TVS bo pred novo serijo, posneto po romanu Tadeja Goloba, ponovila prvo serijo z istim osrednjim likom.

Na poti z novoletne zabave se Taras Birsa, višji kriminalistični inšpektor Policijske uprave Ljubljana, nehote zaplete v preiskavo krutega umora mlade ženske. Poleg težavnega primera novo leto ekipi kriminalistov prinese tudi novo sodelavko Tino Lanc in z začetkom informativnih pogovorov tudi prve osumljence. Taras se kmalu po začetku preiskave znajde na preizkušnji, tako v službenem kot zasebnem življenju.

Svobodna ljubezen: TV SLO 2 ob 21.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Freeheld. ZDA, 2015. Režija: Peter Sollett. Igrajo: Julianne Moore, Ellen Page, Michael Shannon, Steve Carell, Luke Grimes. Drama. 110 min.

Svobodna ljubezen Foto Tv Slo

Film, posnet po resničnih dogodkih, prikazuje zgodbo policistke Laurel in njene življenjske partnerice Stacie v boju z nerazumevajočo družbo.

Njuno življenje pretrese novica, da je Laurel neozdravljivo bolna, kljub uradno sklenjeni partnerski zvezi pa Stacie po Laurelini smrti ne bo upravičena do njene pokojnine. Na pomoč jima priskočita Laurelin kolega Dan in odločni aktivist Steven, ki Laurel in Stacie podpreta v boju proti krivičnim zakonom in družbenim predsodkom.

Jugozahodna stena Everesta: TV SLO 2 ob 20.05

Everest - Najtazsia cesta. Slovaška, 2020. Režija: Pavol Barabas. Dok. film. 60 min.

Jugozahodna stena Everesta Foto Tv Slo

Je najtežjo smer na Everest mogoče preplezati v alpskem slogu? Chris Bonington, znameniti britanski alpinist, je smer poimenoval The Hard Way (Težka smer) in dejal, da je kaj takega nemogoče. Toda štirje slovaški alpinisti so menili drugače in se leta 1988 odpravili na izjemno pustolovščino brez možnosti umika.

Film Jugozahodna stena Everesta je dobil nagrado na Festivalu gorniškega filma.