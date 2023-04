TV namigi: Joel, Hiter kot strel in Milijon stvari

Sreda, 12. aprila

Joel (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Joel. Arg., 2018. Režija: Carlos Sorin. Igrajo: Victoria Almeida, Diego Gentile, Joel Noguera, Ana Katz, Gustavo Daniele. Drama. 110 min.

Cecilia in Diego sta se pred kratkim preselila v odmaknjeno mestece v argentinski Patagoniji. Ona je učiteljica klavirja, on dela v lesni industriji. Ker ne moreta imeti otrok, sta se prijavila na posvojitveni seznam in čakata že kar nekaj časa.

Ko končno tudi zanju prispe dobra novica, ki ji je ime Joel, sta vznemirjena, a srečna. Toda v socialnem centru jima povedo, da je Joel star že devet let, da je najprej živel z babico, nato ga je prevzel stric, ki je končal v zaporu. Par otroka vseeno vzame in se po tihem že veseli novega družinskega življenja. A mine le nekaj dni, ko Cecilio pokličejo v šolo, češ da se Joel pred sošolci hvali z mamili. Med starši v majhnem mestu završi.

Film je napeta družinsko-socialna drama, ki se dogaja med slikovitimi zasneženimi pejsaži zimske Patagonije.

Hiter kot strel: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Bullet Train. ZDA/Japonska, 2022. Režija: David Leitch. Igrajo: Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Andrew Koji. Akc. triler. 125 min.

Zgodba se dogaja na superhitrem vlaku med Tokiem in Kjotom, kjer se spopade pet poklicnih morilcev na prekrivajočih se misijah. Brad Pitt je Ladybug, nesrečen plačani morilec, ki hoče za vsako ceno mirno izpeljati nov posel, potem ko se mu jih je že čisto preveč izjalovilo. Toda zdi se, da ima usoda drugačne načrte, saj ga nova naloga pripelje v navzkrižje s smrtonosnimi nasprotniki z vseh koncev sveta – s povezanimi in hkrati nasprotujočimi si cilji.

Hiter kot strel je akcijski triler z nenehnimi preobrati, osupljivimi kaskaderskimi podvigi, odštekanimi junaki in dobro mero humorja. Zabavljaška vrednost teh elementov se sicer nekoliko izgubi zaradi pretirane dolžine, a režiser David Leitch nedvomno razume, kako posneti akcijo in jo preplesti s šalami.

Milijon stvari (Premiera): Fox Life ob 22.00

A Million Little Things. ZDA, 2023. 5. sezona. 1/13. Režija: Joanna Kerns. Igrajo: David Giuntoli, Romany Malco, James Roday Rodriguez, Allison Miller, Grace Park, Kovah Summers, Jordan R. Coleman. Hum. nad. 55 min.

Milijon stvari. Foto Fox Life

Naslov serije se nanaša na rek, da prijateljstvo ni ena velika stvar, ampak je milijon stvari.

V začetku pete in hkrati zadnje sezone se prijatelji znova zberejo, da bi proslavili življenje ljubljene osebe, ki je nepričakovano umrla. Katherine z Maggie deli skrivnost, ki vključuje darila za dojenčka. Rome pa podpira svojega očeta v težkem obdobju.