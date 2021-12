TV namigi: Josip Jurčič, Lepotice in geniji in Gorski čuvaj

Torek, 21. decembra

Josip Jurčič: TV SLO 1 ob 20.50

Slo., 2021. Režija: Nina Blažin. Dok. film. 65 min.

Dokumentarni portret Josipa Jurčiča, posnet v Jurčičevem letu 2021, predstavi življenje in delo literata, med drugim avtorja prvega slovenskega romana, ki je bil za časa svojega življenja osrednja oseba v slovenskem kulturnem in družbenem življenju.

Skozi njegova dela nas vodijo literarni zgodovinarji Aleksander Bjelčevič, Urška Perenič, Miran Hladnik. Publicist in sociolog Bernard Nežmah nam plastično oriše njegovo vlogo urednika in časnikarja, ki je bil zelo poznan in priljubljen v tistem času. Ilustrator Marjan Manček nas popelje skozi ilustracije brezčasne satire družbenega življenja, vsem znane Kozlovske sodbe v Višnji gori. In literarni zgodovinar Igor Grdina zaključi: »Višnjani smo mi vsi«.

Lepotice in geniji: POP TV ob 20.00

Ljepotice i genijalci. Hrv., 2019. Resn. šov. 65 min.

Lepotice in piflarji Foto Pro Plus

Gresta lepota in pamet skupaj? Resničnostna serija je sociološki eksperiment pred kamerami in v pare spaja na prvi pogled nezdružljive karakterje. Enajst lepotic in genijev bo združilo moči in skušalo dokazati, da v sebi skrivajo veliko več, kot je videti na prvi pogled.

Spoznali bomo skupino genialcev, moških s posebnimi dosežki na znanstvenem področju, ter lepotice z različnimi interesi, ki znajo s pomočjo svojih veščin in videza doseči zastavljene cilje. Na poti do finala in glavne nagrade se bodo morali soočiti s skupnim življenjem, konfliktnimi situacijami, izločitvenimi testi, smehom in solzami ... Kateri par se bo najbolje ujel in na koncu domov odnesel bogato nagrado?

Gorski čuvaj: POP TV ob 21.05

Un passo dal cielo. Ita., 2021. 6. sezona. 1. del. Režija: Cosimo Alemà. Igrajo: Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Daniele Liotti, Giorgia Mancini, Gianmarco Pozzoli. Nan. 75 min.

Gorski čuvaj Foto Pro Plus

Gorski čuvaj Francesco Neri je zaposlen v idiličnem alpskem okolju Južne Tirolske. Največ sodeluje s policijskim inšpektorjem Vincenzom Nappijem, ki se je tudi zaljubil v alpsko okolje in si tam ustvaril novo življenje.

V začetku nove sezone se hoče Francesco preseliti v Slovenijo, vendar svoj odhod preloži zaradi skrivnostne ženske Daphne. Avstralsko podjetje v gorah naleti na nikelj, to pa lahko ogrozi mir, ki je doslej vladal v dolini.