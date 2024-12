TV namigi: Kaj je tradicionalna božična večerja? Božične melodije in vragolije

Sreda, 25. decembra

Božič z Donalom (Premiera)

TV SLO 1 ob 11.05 in 17.30

Donal's Christmas Eve. Ir., 2022. 1 in 2/2. Režija: Robin Murray. Kuh. odd. 30 min.

Na sporedu bosta oba dela posebne božične oddaje irskega televizijskega voditelja, kuharja in kritika Donala Skehana.

V oddajo bo s svojo družino v prijetnem družinskem vzdušju z gledalci delil najljubše recepte za pripravo tradicionalne božične večerje: od retro kanapejev, glavnih jedi do slastnih sladic in penečih koktajlov.

Donal je sicer vodil več kuharskih šovov ali bil sodnik v njih, hkrati pa je nekaj časa posvetil tudi glasbeni karieri in leta 2008 celo zastopal Irsko na Pesmi Evrovizije, a se iz svoje polfinalne skupine ni prebil v finale.

Pet prijateljev: Prekletstvo Kirrinovega otoka

TV SLO 1 ob 16.05

The Famous Five. VB, 2023. 1/6. Režija: Tim Kirkby. Igrajo: Diaana Babnicova, Kit Rakusen, Elliott Rose, Flora Jacoby Richardson, Kip. Otr./mlad. nad. 50 min.

Pet prijateljev: Prekletstvo Kirrinovega otoka. Foto TVS

Če ste v otroštvu navdušeno prebirali zbirko Pet prijateljev avtorice Enid Blyton, je zdaj priložnost, da si peterico ogledate na TV oziroma jo pokažete svojim otrokom. Na sporedu bo nova verzija televizijske priredbe priljubljenih mladinskih romanov, ki jo je, saj ne boste verjeli, za TV priredil Nicolas Winding Refn. Ja, tisti, ki je strašil z Neonskim demonom.

TVS je že predvajala eno zgodbo v dveh epizodah, tokrat pa bo prikazala še ostale štiri dele iz nove serije, tako da bo na sporedu vseh 6 epizod. Ostali deli bodo na sporedu še v četrtek, 26. decembra, v petek, 27., v ponedeljek, 30., v torek, 31., in v sredo,1. januarja.

Božični koncerti

Božično praznovanje z Glasbeno matico, Bachov slavnostni Magnificat. Foto TVS

Božično praznovanje z Glasbeno matico, Bachov slavnostni Magnificat

TV SLO 2 ob 18.45

Na sporedu bo najprejBachov slavnostni Magnificat, v katerem bodo predvajali dela Johanna Sebastiana Bacha (1685–1750) in Georga Philippa Telemanna (1681–1767). Z njunega vrta ustvarjalnosti sta dirigenta Sebastjan Vrhovnik in Klara Maljuga izbrala umetnine, ki so navdih in vedno dobrodošel izziv zborovskim pevcem.

Zboru Glasbene matice se bo pridružil Koroški baročni orkester, v katerem igrajo ugledni avstrijski glasbeniki s številnimi mednarodnimi izkušnjami. Solisti bodo Mojca Bitenc Križaj, Rebeka Pregelj, Nuška Drašček, Hans-Jörg Gaugelhofer, Peter Dolinšek in Tilen Udovič.

Božični koncert iz Kraljeve palače v Madridu, zbor in Simfonični orkester RTV Španija

TV SLO 2 ob 21.40

Pod vodstvom dirigenta Christopha Königa predstavljajo Magnificat nemškega baročnega skladatelja J. Pachelbela, božično pesem iz 16. stoletja, Roža je vzcvetela M. Praetoriusa in Božični oratorij francoskega skladatelja C. Saint-Saënsa.

V izvedbi sodelujejo pevski solisti, sopranistka Raquel Albarrán, mezzosopranistka Ekaterina Antipova, altistka Alla Zaikina, tenorist César Arrieta in basist Javier Recio. S predstavitvijo jaslic iz Kraljeve palače vas v koncert pospremi organistka Silvia Márquez.

Božična noč z Nino, Nuško in Majo; Božični koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija

TV SLO 2 ob 23.45

Koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija je prežet z najlepšimi božičnimi melodijami slovenske in svetovne glasbene zakladnice in tremi izjemnimi pevskimi solistkami: Nuško Drašček, Nino Strnad in Majo Keuc.

Vodstvo koncerta so zaupali vodji in dirigentu Patriku Greblu, ki je za ta osrednji praznični koncert v glasbene priredbe stkal tudi sodelovanje članov Big Banda RTV Slovenija ter Otroškega in Mladinskega pevskega zbora RTV Slovenija.

Tundra v meni (Premiera)

TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Eallogierdu. Nor., 2023. Režija: Sara Margrethe Oskal. Igrajo: Risten Anine Kvernmo Gaup, Nils Ailu Kemi, Berit Ánne Oskal Kemi, Anders Isak Oskal, Elias Ánte Pilutaq Gaup Lennert. Drama. 95 min.

Tundra v meni. Foto TVS

Lena se po več letih življenja v Oslu končno vrne nazaj na sever Norveške, kjer namerava v okviru umetniškega projekta raziskovati življenje ljudstva Sami. Z njo pride tudi njen mali sin. Ko Lena začne spoznavati okolico in viharno tundro, ki ju obdaja, se zaljubi v enega od pastirjev črede severnih jelenov, Mahttea.

Toda njegova mama, lastnica črede, te zveze ne odobrava, saj od sina pričakuje, da se bo zavezal pastirici, lastnici druge črede jelenov. Šele tedaj bo nanj prenesla »licenco« ali »certifikat« za prevzem črede.

Čeprav sta si Lena in Mahtte zelo različna in živita v drugačnih življenjskih okoliščinah, med njima vzplamenijo resna in globoka čustva, zato je vsakršna odločitev težka in tvegana …