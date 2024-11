TV namigi: Kaj se zgodi, ko ti rečejo najlepši deček na svetu?

Torek, 19. novembra

Najlepši deček na svetu

TV SLO 2 ob 22.10

Världens vackraste pojke. Šved., 2021. Režija: Kristina Lindström, Kristian Petri. Dok. film. 105 min.

Leta 1971 je znameniti italijanski režiser Luchino Visconti ob svetovni premieri svojega filma Smrt v Benetkah dečka v vlogi Tadzia, takrat komaj najstnika, razglasil za najlepšega dečka na svetu.

Danes senca tega poimenovanja še vedno obremenjuje življenje Björna Andrésena, ki pravi, da ni bil pripravljen ne na snemanje filma in ne na to, kar je filmu sledilo. Visconti je bil navdušen nad dečkovim naravnim šarmom in zunanjo lepoto, a ni pokazal niti najmanjšega interesa, da bi ranljivega najstnika zavaroval pred pastmi slave in pred predatorskimi akterji sveta zabave.

Leta 2003 je Andrésen dal intervju za časnik Guardian, v katerem se je spomnil dogajanja po premieri v Cannesu: »Star sem bil samo 16 let, ko me je Visconti s svojo ekipo odpeljal v gejevski nočni klub. Praktično vsi tam so bili homoseksualci. Ob natakarjih sem se počutil zelo neprijetno. Gledali so me popolnoma brez zavor, in sicer kot da sem kos dobrega mesa ... in to je bilo samo prvo mnogih takih srečanj.«

Film je dramatična pripoved o ceni lepote, pa tudi o potrebi po bližini in ljubezni ter o praznini, ki nepopravljivo zazija, ko skrb za otroka, za človeka umanjka.

Nihče

Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Nobody. ZDA, 2021. Režija: Ilya Naishuller. Igrajo: Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Michael Ironside, Gage Munroe. Triler. 115 min.

Nihče. Foto Kanal A

V srhljivki z naslovom Nihče v vlogi podcenjenega in spregledanega očeta in moža nastopa dobitnik emmyja Bob Odenkirk.

Ko nekega večera v njegov dom vdreta tatova, Hutch Mansell (Odenkirk) noče braniti sebe ali svoje družine, saj upa, da bo tako preprečil resno nasilje. Njegov najstniški sin Blake (Gage Munroe) je nad njim razočaran, njegova žena Becca (Connie Nielsen) pa se od njega umakne še dlje. Toda posledice incidenta ga pahnejo na surovo pot temnih skrivnosti in smrtonosnih sposobnosti, na kateri bo poskrbel, da ga nikdar več ne bo nihče podcenjeval.

(Ne)znana poglavja slovenske zgodovine: Scopoli – razsvetljeni raziskovalec kranjske narave

TV SLO 1 ob 20.05

Slo., 2024. Režija: Magda Lapajne. Dok. odd. 30 min.

Scopoli – razsvetljeni raziskovalec kranjske narave. Foto TVS

V letu 2023 smo praznovali 300. obletnico rojstva evropsko pomembnega vsestranskega naravoslovca Joannesa Antoniusa Scopolija (1723–1788).

Petnajst let je deloval kot prvi rudniški zdravnik v Idriji. Veliko časa je posvetil tudi raziskovanju narave na Kranjskem in objavil temeljna naravoslovna dela, s katerimi je Kranjska postala pomembna evropska znanstvena velesila. Dopisoval si je z uglednimi naravoslovci po Evropi, tudi z znamenitim Karlom Linnéjem.

Po njegovem zgledu je Scopoli pri nas živalske in rastlinske vrste poimenoval v skladu z dvojnim poimenovanjem, ki je v naravoslovni znanosti še danes uveljavljeno. Postavil je temelje medicini dela, botaniki, zoologiji, metalurgiji, kemiji, geologiji in veterini na Slovenskem. Scenaristka je Tatjana Markošek.