TV namigi: Kako kolesarijo nune? Katera je sončna kraljica in katera hrušč?

Nedelja, 30. marca

Sveta nebesa! (Premiera)

TV SLO 1 ob 15.20

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Juste ciel! Fr., 2022. Režija: Laurent Tirard. Igrajo: Valérie Bonneton, Camille Chamoux, Claire Nadeau, Sidse Babett Knudsen, Louise Malek. Kom. 85 min.

Na slikovitem francoskem podeželju živi pet nun. Stroga mati prednica se trudi ohranjati disciplino, a ji svojeglave sestre nenehno uhajajo izpod nadzora.

Ko se samostan znajde v finančnih težavah, se odločijo za nenavadno rešitev – prijavijo se na kolesarsko tekmovanje z bogato denarno nagrado, ki bi lahko rešila propadajoči hospic. Težava? Nobena od njih ne zna voziti kolesa. A to pogumnih nun ne ustavi – oborožene s športno opremo in neomajno vero se odločijo osvojiti novo spretnost na ne ravno običajen način.

Glasbeni svet Andréja Rieuja (Premiera)

TV SLO 2 ob 16.00

André Rieu: Welcome to my World. Niz., 2024. 5. sezona. 1/5. Režija: Michael Wiseman. Dok. serija. 60 min.

André Léon Marie Nicolas Rieu je nizozemski violinist in dirigent, rojen leta 1949 v Maastrichtu. Rieu je lastnik Orkestra Johanna Straussa, ki je največji zasebni orkester na svetu. Z njim je dosegel svetovno slavo, vsako leto z večmesečno turnejo obkroži svet. Velja za kralja valčka tega stoletja. Prvič je v Sloveniji gostoval leta 2017 v Areni Stožice.

André se po dveh letih, ko zaradi pandemije niso smeli nastopati, z orkestrom spet vrne na oder. Skupaj dokončajo ameriško turnejo, ki je zaradi covida niso mogli izpeljati, in po 1081 dneh končno spet nastopijo na maastrichtskem trgu Vrijthof.

Sončna kraljica (Premiera)

TV SLO 2 ob 20.00

The Sun Queen. ZDA, 2023. Režija: Amanda Pollak. Dok. odd. 60 min.

Kemičarka in izumiteljica madžarskega rodu Mária Telkes je svoj prodorni um skoraj petdeset let posvečala izrabljanju sončne energije. Projektirala in zgradila je prvo uspešno sodobno domovanje na sončno ogrevanje in odkrila obetavno novo kemikalijo, ki je sončno toploto lahko shranjevala kot akumulator.

Šef in kolegi na MIT pa so ji kljub temu ves čas raje metali polena pod noge, kot da bi jo podpirali. Toda Telkesova je vztrajala. Ob smrti leta 1995 je bila lastnica več kot dvajsetih patentov. Zdaj velja za pionirko na področju obnovljivih virov energije.

Nepričakovana in v veliki meri pozabljena junakinja je blestela v vizionarstvu in vztrajnosti – kot znanstvenica in ženska je bila v vseh pogledih pred svojim časom. Njene raziskave in inovacije od 30. let prejšnjega stoletja do konca 70. let še vedno vplivajo na to, kako se napajamo z energijo.

Joan Baez: Jaz sem hrušč (Premiera)

TV SLO 1 ob 22.20

Joan Baez: I Am a Noise. ZDA, 2023. Režija: iri Navasky, Karen O’Connor, Maeve O’Boyle. Dok. film. 115 min.

Dokumentarec spremlja »kraljico folka« na poslovilni turneji leta 2018 in oživlja njeno preteklost z brskanjem po bogatem osebnem arhivu: družinskih filmih, najstniških dnevnikih in risbah, posnetkih psihoterapij in zvočnih pismih.

Joan Baez je zaslovela pri osemnajstih letih, pri enaindvajsetih se je znašla na naslovnici revije Time. Imela je kratko, a intenzivno romanco z mladim Bobom Dylanom in kot glasna zagovornica državljanskih pravic korakala ob Martinu Luthru Kingu.

Izvemo tudi, da je bila v otroštvu pogosto tarča rasizma (njen oče je bil Mehičan), da se je vse življenje borila z anksioznostjo in da je v sebi nosila globoko zakopano otroško travmo.

Zeleno smučanje (Premiera)

TV SLO 2 ob 12.05

Slo., 2024. Režija: Haidy Kancler. Dok. film. 55 min.

Smučanje. Ena izmed najbolj priljubljenih družabnih aktivnosti Slovencev. Izum slovenske smučarske tradicije je zaznamoval naš narod, smučarske prireditve pa so pri nas največji nacionalni prazniki. A zime so s snežinkami in nizkimi temperaturami zaradi sprememb v podnebju zmeraj manj radodarne. Spreminjajo se tudi naša življenja. Nekatera smučišča so se zaprla za vedno in nam odvzela prostor za druženje in aktivno preživljanje časa. Mnogi so izgubili službe.

Nekaj pa jih je uspelo spremembe v podnebju izkoristiti v svoj prid in vrata odpreti novemu načinu druženja, kolesarjenju. Zapuščena smučišča so postala kolesarski poligoni in nas ponovno združila. A ponekod le ne gre tako zlahka. Bo kolesarjenje nov slovenski nacionalni šport? Bomo znali rešiti turizem, predvsem pa v svoja življenja vnesti novo družabno aktivnost, ki nas je sposobna povezati na podoben način kot smučanje?

Dokumentarni film Zeleno smučanje nam z osebnimi zgodbami posameznikov predstavi, kako je spreminjanje dejavnosti v naših okoljih zaznamovalo in narekuje smernice razvoja naše družbe.