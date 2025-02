TV namigi: Kdo bo zmagal na Emi?

Sobota, 1. februarja

Ema 2025 (Premiera)

TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2025. Voditelja: Raiven in Gregor Strasbergar - Štras. Zab. odd. 135 min.

Na izboru Ema 2025 bomo dobili že našega tridesetega predstavnika na Pesmi Evrovizije. Voditelja bosta predstavila dvanajst tekmovalnih skladb. Nastopili bodo: ANNA, ZveN, PolarAce, Astrid & The Scandals, Jon Vitezič, KiKi, Eva Pavli, Klemen, July Jones, Žan Videc, Trine in RAI.

Glasovanje bo v dveh krogih. V prvem bo pet petčlanskih žirij ocenili vse skladbe in najboljši se bosta predstavili še enkrat v superfinalu. Med njima bodo gledalci prek telefonskega glasovanja izbrali zmagovalno skladbo, ki nas bo maja zastopala na Pesmi Evrovizije 2025 v švicarskem Baslu.

V spremljevalnem programu bodo poleg voditeljev nastopili Lea Sirk, Filip Vidušin (LPS), Urban Koritnik (Jet Black Diamonds), Ana Soklič, Maja Keuc, Nuša Derenda, Darja Švajger, Cole Moretti …

Magične živali: Dumbledorjeve skrivnosti (Premiera)

Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. ZDA, 2022. Režija: David Yates. Igrajo: Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Ezra Miller, Dan Fogler. Fantaz. film. 160 min.

Profesor Albus Dumbledore naloži magizoologu Salamandru Scamandru nalogo, da sestavi in povede neustrašno ekipo čarovnikov, čarovnic in enega pogumnega bunkeljskega peka na nevarno misijo proti številni vojski Grindelwaldovih privržencev.

Dumbledorjeve skrivnosti je tretje nadaljevanje predzgodbe Harryja Potterja, ki privede do dolgo pričakovanega spopada med mladim Albusom Dumbledorjem in njegovim nekdanjim ljubimcem, zlobnim magom Grindelwaldom. Slednjega tokrat (odlično) igra Mads Mikkelsen, ki je nadomestil Johnnyja Deppa. Po vizualni plati film nadgradi predhodnike, bolje usmerjena in napeta pa je tudi akcije polna zgodba. Ta tudi uspešno in všečno zaključi loke nekaterih junakov.

Fant in čaplja (Premiera)

TV SLO 1 ob 22.50

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Kimitachi wa do ikiru ka. Japonska, 2023. Režija: Hayao Miyazaki. Glasovi: Soma Santoki, Masaki Suda, Kô Shibasaki. Anim. fantaz. pustol. film.

Fant in čaplja. Foto TVS

Zadnji film velikega mojstra animacije Hayaa Miyazakija. Vrhunska animacija, prežeta z avtobiografskimi in domišljijskimi elementi o življenju, žalovanju in odraščanju.

Piše se leto 1943. Čas ameriškega bombardiranja Japonske. Enajstletnemu Mahitu v požaru umre mati, zato se z očetom iz opustošenega Tokia preseli v star podeželski dvorec, v vas, kjer je odraščala njegova mama. Po nizu skrivnostnih dogodkov ga siva čaplja odpelje v domišljijski vzporedni svet, kjer drug ob drugem bivajo živi in mrtvi …

Film je lani nekoliko presenetljiv, a povsem zasluženo dobil oskarja za najboljši animirani celovečerni film.

Posebne zgodbe: Samozavest in samopodoba

TV SLO 2 ob 21.00

Slo., 2024. Režija Primož Meško. Dok. odd. 35 min.

Posebne zgodbe: Samozavest in samopodoba. Foto TVS

Mladi Juliji primanjkuje samozavesti, šestinpetdesletni Aleš pa je njeno nasprotje.

Film je preplet njunih zgodb: dekletove, ki kljub šolskim in drugim uspehom, veselju do študija in obetavni pisateljski karieri še išče pot do večje samozavesti in boljše samopodobe, ter zgodbe moškega, ki ga od otroštva zaradi odvečnih kilogramov kličejo Bucy, a je s svojo samopodobo zadovoljen in skozi življenje stopa samozavestno, ob službi, družini in ljubezni do glasbe, ki jo kot didžej rad deli z drugimi.

Kaj vpliva na našo samozavest in samopodobo, kako ju izboljšati? Več o tem psihologinja Katarina Veselko ne le v teoriji, temveč v praksi, tudi iz lastnih izkušenj.