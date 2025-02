TV namigi: Kdo je varuh našega zdravja? Kdo je doktor Odyssey?

Torek, 11. februarja

Imunski sistem – varuh našega zdravja (Premiera)

Unser Immunsystem - Wächter Der Gesundheit. Nem., 2024. Režija: Larissa Klinker. Dok. odd. 60 min.

Imunski sistem nas varuje pred povzročitelji bolezni, škodljivimi snovmi in malignimi spremembami celic, zato je za nas enako nepogrešljiv organ, kot so srce in pljuča. Vendar se lahko obrne tudi proti nam in nam začne škodovati.

Imunski sistem še nikoli ni bil deležen tolikšne pozornosti znanosti kot danes. V zadnjih letih, še posebej po pandemiji covida, so zdravniki in znanstveniki zbrali veliko podatkov in se dokopali do pomembnih novih spoznanj.

Ta znanstvena dokumentarna oddaja nam ponuja pronicljiv pogled v človekov imunski sistem, pri čemer poskuša najti odgovore na štiri glavna vprašanja. Kaj je imunski sistem? Kako ga lahko okrepimo? V katerih okoliščinah odpove? Kako ga lahko uporabimo za zdravljenje bolezni, kot je rak?

Slovenski animirani film (Premiera)

Slo., 2025. Dok. odd. 30 min.

V filmu se ustvarjalci sprehodijo skozi zgodovino animiranega filma pri nas – od začetkov, ko je produkcija animiranega filma slonela na entuziazmu posameznikov, pa vse do sodobnosti.

Pogoji za ustvarjanje so se od leta 1952, ko je nastal prvi slovenski animirani film Saše Dobrila v produkciji Triglav filma z naslovom 7 na en mah, bistveno spremenili.

O svojem delu in ljubezni do animiranega filma pripovedujejo Špela Čadež, Zarja Menart in Kolja Saksida, spomine na nastajanje prvega slovenskega celovečernega animiranega filma Socializacija bika iz leta 1998 pa obujata Zvonko Čoh in Milan Erič.

Doktor Odyssey (Premiera)​

Doctor Odyssey. ZDA, 2024. 1/13. Režija: Paris Barclay. Igrajo: Joshua Jackson, Phillipa Soo, Sean Teale, Don Johnson, Gina Gershon, John Stamos. TV serija. 55 min.

Max (Joshua Jackson) je novi zdravnik na luksuzni križarki, kjer majhna, a zelo učinkovita medicinska ekipa rešuje težave potnikov in tudi tiste, ki nastanejo v odnosih med njimi.

Max ima dva pomočnika, Avery in Tristana. Medtem ko se zabavajo na kopnem, Tristan prizna Maxu, da je zaljubljen v Avery. Max se odzove tako, da pleše z Avery in jo celo poljubi. A kmalu spozna, da tako ravnanje ni ravno profesionalno. Med pogovorom prizna Avery, da je bil prvi pacient s covidom v ZDA in da je komaj preživel in da se je po tem odločil, da bo v življenju samo še užival ...

Zajeti v izviru

Slo., 2023. Režija: Maja Weiss. Dok. film. 85 min.

Dokumentarni film o poslednjih še živečih žrtvah nacističnega rasnega eksperimenta.

Leta 1942 je bilo okrog trideset »rasno ustreznih« slovenskih otrok vključenih v zloglasni nacistični program Lebensborn, ki ga je zasnoval Heinrich Himmler in je bil namenjen širitvi arijske rase. Program je bil sprva zastavljen kot mreža materinskih domov in porodnišnic, v katerih so se lahko rodili rasno ustrezni nezakonski otroci, pozneje pa so se vanj stekali nasilno ukradeni dojenčki, ki jih je okupatorska vojska, po dekretu idejnega vodje, ugrabljala na Poljskem, Češkoslovaškem, v Ukrajini in tudi v Sloveniji, na Spodnjem Štajerskem. Večina teh otrok je bila oddana v posvojitev nemškim parom, ki so bili vsaj na videz zvesti nacističnemu režimu.

Film pripoveduje zgodbo štirih slovenskih otrok Lebensborna: Ingrid von Oelhafen iz Nemčije, Hayma Henryja Hayderja iz Kostarike, Franca Zagožna iz Belgije in Ivana Acmana iz Slovenije. Protagonisti so poslednji pričevalci tega grozljivega rasnega eksperimenta, za katerega odgovorni niso bili nikoli kaznovani.