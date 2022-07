TV namigi: Kolja, Obupana in Mreža laži

Petek, 8. julija

Kolja: TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Kolja. Češ., 1996. Režija: Jan Sverák. Igrajo: Zdenek Sverák, Andrey Khalimon, Libuse Safránková, Ondrej Vetchý, Stella Zázvorková. Kom. 115 min.

Čelist Louka je izgubil mesto v češki filharmoniji. Preživlja se z igranjem na porokah in pogrebih. Na prijateljevo prigovarjanje se poroči z mlado Rusinjo, ki potrebuje češko državljanstvo, toda dekle kmalu po poroki pobegne v Nemčijo in pri Louku pusti šestletnega sina Koljo. Najprej težko shajata, a počasi se le zbližata.

Film, ki je leta 1997 dobil tujejezičnega oskarja, je ganljiva pripoved o nenavadnem prijateljstvu med zapriseženim samcem in ljubkim dečkom, ki se izogne sentimentalizmu in ostane očarljiva, poetična in duhovita drama.

Obupana: Kino ob 21.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Aus dem Nichts. Koprod., 2017. Režija: Fatih Akin. Igrajo: Numan Acar, Adam Bousdoukos, Diane Kruger, Denis Moschitto, Samia Muriel Chancrin. Krim. 125 min.

Obupana Foto Pro Plus

Katjino življenje se sesuje v prah, ko njen mož Nuri in njun mali sin Rocco umreta v bombnem napadu. S pomočjo bližnjih se nekako prebije skozi pogreb, a iskanje storilcev in njihovih motivov Katji ves čas odpira rane. Ko najdejo osumljenca, dva mlada neonacista, je odvetnik Danilo, sicer najboljši prijatelj pokojnega moža, Katjin predstavnik na sodnem procesu. A proces se ne odvija po Katjinih željah ...

Diane Kruger v svojem prvem nemškem filmu odlično prikaže čustva žalosti, bolečine in jeze.

Mreža laži: POP TV ob 22.40

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Web of Lies. 2018. Režija: Terrence Hayes. Igrajo: Shoshana Bush, Spencer Neville, Sarah Fischer, Kris Sidberry, Lance A. Williams. TV-krim. 95 min.

Mreža laži Foto Pro Plus

Whitney, vplivnica na družbenih omrežjih, se preseli nazaj v svoj rojstni kraj, da bi začela novo poglavje v svojem življenju. Kmalu spozna privlačnega soseda Mikea, a Whitneyina sestra je nezaupljiva glede njega, zaradi Mikeovega nenavadnega vedenja.

Ko nekdo poskuša sabotirati Whitneyjino kariero in njena sestra nenadoma izgine, mora Whitney ugotoviti, ali je Mike res moški, v katerega se je zaljubila, ali skriva temno skrivnost.