TV namigi: Koristolovec, Zdravstveno varstvo in Camp Century

Torek, 5. januarja



Koristolovec: TV SLO 1 ob 20.00





Zdravstveno varstvo: ameriške sanje: TV SLO 2 ob 20.00

Zdravstveno varstvo: ameriške sanje Foto Tv Slo



Camp Century – hladna vojna pod ledom: TV SLO 1 ob 20.50

Camp Century – hladna vojna pod ledom Foto Tv Slo

Nedavno ločena 60-letna Julia Day v muzeju spozna veliko mlajšega Benjamina Greena. Julia je svoje življenje podredila družini in v zakonu s Tedom so se jima rodili trije otroci: Patrick, Della in Leo, ki so že vsi odrasli.Ted jo je prevaral z njeno najboljšo prijateljico Marsho in po ločitvi Julia čuti, da je končno prišel čas, ki ga bo imela zase. Z Benjaminom postaneta par in predvsem Patrick in Della nad mamino novo zvezo nista navdušena. Še več, prepričana sta, da je Benjamin z Julio le zaradi denarja, in pripravljena sta storiti marsikaj, da to dokažeta.Raziskave kažejo, da v ZDA vsako leto umre okoli 45 tisoč nezavarovanih ljudi, prav zato, ker so ostali brez dostopa do ustreznih zdravstvenih storitev. Redno zaposleni Američani srednjega razreda za zdravstveno zavarovanje namenijo tudi do polovico svojih prihodkov. A sladkornim bolnikom ne zadošča niti to. Po inzulin tako redno hodijo v Kanado.Po evropskem vzoru socialne države je že ameriški predsednik Harry Truman skušal vpeljati nacionalni program zdravstvenega zavarovanja, pa mu je spodletelo, saj so se v času hladne vojne mnogi v ZDA otepali vsega, kar bi lahko spominjalo na komunizem ...Kmalu po drugi svetovni vojni so Združene države Amerike za 100 milijonov dolarjev v zlatu želele od Danske kupiti Grenlandijo. Danska je ponudbo zavrnila, vendar so Američani v času hladne vojne med Zahodom in Vzhodom tam lahko postavili jedrsko vojaško bazo, iz katere bi njihovi cilji v Sovjetski zvezi postali lahka tarča.Po sedmih letih delovanja so vojaki odšli, za sabo pa, zakopane globoko v ledu, pustili na tone nevarnih odpadkov ...