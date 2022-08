TV namigi: Kot šef, Kuhar na robu in Jaz, baraba 3

Sobota, 20. avgusta

Kot šef: POP TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Like a Boss. ZDA, 2020. Režija: Miguel Arteta. Igrajo: Tiffany Haddish, Rose Byrne, Salma Hayek, Karan Soni, Jacob Latimore. Kom. 100 min.

Najboljši prijateljici Mia in Mel sta srečni in zadovoljni kot lastnici kozmetičnega podjetja, ki sta ga skupaj ustvarili. Ko se znajdeta v velikih finančnih težavah, je ponudba slavne kozmetične hiše v lasti Claire Luna za odkup preveč mamljiva, da bi se ji odrekli. A novi položaj ogrozi njuno prijateljstvo, saj prihodnost podjetja vidita popolnoma drugače – poleg tega pa jima nova šefica krade ideje.

Film se začne obetavno in trojici igralk ne manjka komičnega talenta, a bolj ko gre film proti koncu, manj šal zadene svojo tarčo.

Kuhar na robu: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Burnt. ZDA, 2015. Režija: John Wells. Igrajo: Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Omar Sy. Kom./drama. 110 min.

Kuhar na robu Foto Tv Slo

Kuharski mojster Adam Jones je imel vse – in je tudi vse izgubil. Uspešen in vsesplošno poznan kuhar z dvema Michelinovima zvezdicama, slabimi navadami in ugledom razvpite »kuharske dive« se iz Pariza preseli v London, da bi izkoristil novo priložnost, si znova pridobil ugled ter postavil na noge novo kuhinjo, ki bi lahko dobila tri Michelinovime zvezdice.

Film, ki naj bi prikazal svet visoke kulinarike, bolj spominja na obrok hitre hrane: človeka veseli, dokler traja, a okus, ki ostane, ni posebej dober.

Jaz, baraba 3

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Despicable Me 3. ZDA, 2017. Režija: Kyle Balda. Glasovi: Klemen Bunderla, Matevž Muller, Vita Suhadolc, Maša Tiselj, Julija Golob. Anim. film. 90 min.

Zlobec Gru je v preteklosti skušal ukrasti Luno in poiskati največjo barabo na svetu, tokrat pa se spopada s svojim bratom dvojčkom. Pojavil se bo namreč Grujev brat Dru. Obenem čaka Gruja še spopad z Balthazarjem Brattom, nekdanjim otroškim zvezdnikom, ki je postal obseden z likom, ki ga je igral v 80. letih 20. stoletja. Za piko na i pa so tu še Minioni ...