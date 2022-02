TV namigi: Kraljice Oranga, Raj in Kakor krogla po Evropi

Četrtek, 24. februarja

Kraljice Oranga: TV SLO 2 ob 20.00

Queens of Orango. Špa., 2020. Režija: Raúl Bueno. Dok. odd. 60 min.

V jugozahodni Gvineji Bissau leži nekaj otokov s precej nenavadnimi prebivalci. Nenavadne jih ne dela njihov način življenja v globokem sožitju z naravo, niti ne njihova precej posebna duhovnost. Kar jih dela posebne, je položaj ženske v njihovi družbi. One so tiste, ki odločajo, kako gospodariti s pridelki ali kaznovati svoje zločince.

V dokumentarni oddaji spoznamo življenje matriarhalne skupnosti iz Eticoge, glavne vasi na otoku Orango v jugozahodni Gvineji Bissau. Tu so v ospredju ženske, so svečenice templja in tiste, ki se lahko pogovarjajo z bogovi, naravnimi silami in duhovi pokojnikov.

Raj – neukročeni planet: Luangwa – smaragdna dolina: TV SLO 1 ob 20.55

Eden: Untamed Planet. VB, 2021. 3/6. Režija: Valeria Fabbri-Kennedy. Dok. serija. 60 min.

Raj – neukročeni planet: Luangwa – smaragdna dolina Foto Tv Slo

Avtorji oddaje gledalcem približajo življenje na zadnjih koščkih našega planeta, ki jih še lahko imenujemo rajska.

Na koncu vzhodnoafriškega Velikega tektonskega jarka leži dežela, ki jo je čas pozabil – valovite travnate planjave doline Luangwa. Tamkajšnje živali se morajo prilagajati ritmu letnih časov. Deževna doba je za večino čas obilja, sušno obdobje pa predvsem za rastlinojede živali čas preizkušenj.

Kakor krogla po Evropi: TV SLO 2 ob 22.55

Slo., 2015. Režija: Mauro Tonini. Dok. film. 60 min.

Kakor krogla po Evropi Foto Tv Slo

Film je posvečen življenju italijansko-slovenskega partizana in političnega delavca Antona Ukmarja. Življenjska zgodba Antona Ukmarja pripada naši polpretekli zgodovini in še vedno zbuja nasprotujoča si mnenja o možu, ki je bil v očeh nekaterih junak, v očeh drugih pa terorist.

Z dramatizacijo njegove življenjske poti, ki se nenehno spopada s težkim vprašanjem, kdaj je posameznik upravičen do uporabe nasilja, ko postane umor zakonito dejanje in se z njim posameznik sreča moralno, kot upor proti družbenemu stanju za splošno dobro.