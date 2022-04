TV namigi: Krt, Čudež Mohorjeve družbe in Modrijani

Ponedeljek, 18. aprila

Krt: TV SLO 1 ob 20.00

El agente topo. Koprod, 2020. Režija: Maite Alberdi. Nastopata: Sergio Chamy, Rómulo Aitken. Dok. film. 84 min.

Film se začne kot nastavek za preiskovalni dokumentarec, tako rekoč vohunko. Zasebni detektiv najame ostarelega vdovca, da se za več mesecev preseli v dom za ostarele, kjer naj bi ugotovil, ali osebje dobro ravna z eno od stanovalk. Učenje tehnologije poskrbi za nekaj pričakovanega humorja, nato pa je čas za misijo in Sergio se dela loti zelo zavzeto. Kmalu postane jasno, da je tudi vodstvo doma del »igre« in da bistvo dokumentarnega filma ni v iskanju nečednosti v sistemu, temveč v iskrenem prikazu življenja, in čeprav so krivci za tegobe povsem drugje, jih Sergio vseeno razkrije.

Film je bil nominiran za oskarja za dokumentarni film.

Čudež Mohorjeve družbe: TV SLO 2 ob 21.45

Slo, 2021. Dok. feljton. 105 min.

Čudež Mohorjeve družbe Foto Tv Slo

Najstarejša slovenska založba Mohorjeva družba neprekinjeno deluje že 170 let in predstavlja tudi začetek organiziranega slovenskega knjižnega založništva. Oddaja pripoveduje o nastanku in razvoju Mohorjeve družbe ter pomenu založbe za ohranjanje slovenskega jezika, širjenje bralne pismenosti in oblikovanja slovenske nacionalnosti.

Mohorjevo družbo sta ob spodbudi Antona Martina Slomška s pomočjo prijateljev ustanovila duhovnik in politik Andrej Einspieler in slavist Anton Janežič. Poleg tega, da je to najstarejša slovenska založba, je bila Mohorjeva prva organizacija, ki je v zgodovini povezala in zedinila Slovence celotnega etničnega prostora.

Velikonočni koncert z Modrijani: TV SLO 2 ob 20.00

Slo., 2021. Koncert. 65 min.

Velikonočni koncert z Modrijani Foto Tvspored-service Tv Slo

Velikonočni koncert z Modrijani je potekal v živo iz Pirana. Na idilični lokaciji ob župnijski cerkvi sv. Jurija in v cerkvi so Modrijani zapeli nekaj najlepših narodnozabavnih viž. Pesmi so povezovale osebne izpovedi članov ansambla.

Koncert prežema velikonočno vzdušje in sporočilo upanja, miru in ljubezni.