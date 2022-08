TV namigi: Lady Bird, Tunel in Zakon Marie Braun

Petek, 26. avgusta

Lady Bird: TV SLO 2 ob 20.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Lady Bird. ZDA, 2017. Režija: Greta Gerwig. Igrajo: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet. Kom. 100 min.

Izvrsten prvi samostojni režijski podvig igralke Grete Gerwig je film o odraščanju, ki nikoli ni preprosto, ampak prav tako je redko tako zabavno.

Lady Bird je najstnica pri sedemnajstih, ki ima občutek, da ji bo življenje spolzelo iz rok. Hrepeni po dogodivščinah, boljšem življenju in novih priložnostih, ki jih zaman išče na hodnikih katoliške gimnazije v zakotnem Sacramentu. Pesti jo buren odnos s sicer ljubečo, a hkrati trmasto mamo, ki ne popušča v svojih načelih in odločitvah. Lady Bird se ji vztrajno postavlja po robu. Mati in hči pa si v marsikateri lastnosti ne bi mogli biti bolj podobni ...

Tunel: Kanal A ob 22.35

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Tunnelen. Nor., 2019. Režija: Pål Øie. Igrajo: Thorbjørn Harr, Ylva Fuglerud, Lisa Carlehed, Mikkel Bratt Silset, Peter Førde. Drama/triler. 115 min.

Tunel Foto Pro Plus

Zgodba o katastrofi, ki se lahko zgodi v tunelu, je »horizontalna« različica slovite Peklenske stolpnice iz 70. let ...

Ljudje, ki so na poti domov za božične praznike, se znajdejo v najhujši nočni mori, ko ogromna cisterna z gorivom doživi nesrečo in v enem od norveških tunelov zagori. Na kraju nesreče so ujeti v popolni temi in dimu, medtem ko zunaj divja snežni vihar, ki onemogoča prihod reševalcev. Ko gasilec Stein izve, da je v tunelu ujeta tudi njegova hčerka Elise, je odločen, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da jo reši.

Zakon Marie Braun: TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Die Ehe der Maria Braun. Nem., 1979. Režija: Rainer Werner Fassbinder. Igrajo: Hanna Schygulla, Klaus Löwitsch, Ivan Desny, Gisela Uhlen, Elisabeth Trissenaar. Drama. 125 min.

Zakon Marie Braun Foto Tv Slo

Fassbinderjeva klasika z izjemno Hanno Schygulla v vlogi pokončne ženske, ki sestavlja svoje življenje v povojni Nemčiji.

Maria se 1943 poroči z vojakom Hermannom Braunom, s katerim preživi le pol dneva in eno noč, preden se Hermann vrne na fronto. Po koncu vojne Maria prejme obvestilo o njegovi smrti. Denar začne služiti kot prostitutka, a v srcu ostane zvesta pokojnemu možu. Nekega dne pa se Hermann pojavi na vratih njene sobe ...