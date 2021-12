TV namigi: Legende v Vegasu, Bilo je nekoč in Simfoniki RTV

Petek, 17. decembra

Legende v Vegasu: Planet TV ob 20.45

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Last Vegas. ZDA, 2013. Režija: Jon Turteltaub. Igrajo: Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman, Kevin Kline, Mary Steenburgen. Kom. 120 min.

Billy, Paddy, Archie in Sam so prijatelji že od otroštva. Potem ko Billy, doslej zaprisežen samec, končno zaprosi svojo mlajšo punco, se četverica odloči za obisk Las Vegasa. Tam si želijo podoživeti svoja mlada nora leta, a izkaže se, da se je mesto precej spremenilo od njihove mladosti, in njihovo prijateljstvo se znajde na preizkušnji.

Geriatrična različica Prekrokane noči se zdi nekoliko nepotrebna, a zaradi izjemnih igralcev je ta lahkotni in površno narejeni film gledljiv in občasno celo zabaven.

Bilo je nekoč v Ameriki: TV SLO 1 ob 23.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Once Upon a Time in America. ZDA, 1984. Režija: Sergio Leone. Igrajo: Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Burt Young. Krim. 225 min.

Bilo je nekoč v Ameriki Foto Tv Slo

Lirično posneta nelinearna pripoved, v kateri soobstajajo različne plati iste zgodbe, tvori nekoherentno življenjsko štorijo junaka, ki ga krivda in tesnoba zaradi slabih življenjskih odločitev vzdramita iz opiatnega sna. Mafijca Davida Aronsona, znanega pod vzdevkom Noodles, med kajenjem opija v kitajski četrti preplavijo spomini na preteklost, pa tudi vizije prihodnosti in alternativne sedanjosti.

Monumentalna saga v obliki spominske uganke je pokopala kariero velikega režiserja Sergia Leoneja, čeprav je nato dovolj hitro obveljala za pravo umetnino, za »veliki ameriški film«.

Božično-novoletni koncert s Simfoniki RTV Slovenija: TV SLO 2 ob 22.00

Slo., 2019. Konc. 115 min.

Božično-novoletni koncert s Simfoniki RTV Slovenija Foto Mavric Pivk

Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija sta pod vodstvom Patrika Grebla z vznesenimi, božično obarvanimi skladbami pričarala praznično razpoloženje. Na odru Gallusove dvorane so se jim z izborom najlepših melodij pridružili priljubljeni slovenski pevci.

Med solisti so tako nastopili Oto Pestner s svojimi zimzelenimi uspešnicami, New Swing Quartet v zasedbi, ki deluje vse od leta 1988, Alenka Godec, tercet Dinamitke, Uroš Perić & The Raelettes, kantavtorica Ditka, Borut Bučar.