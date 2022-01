TV namigi: Leninov park, Neodvisne in V osrčju Titanika

Nedelja, 9. januarja

Leninov park: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. 1/3. Režija: Klemen Dvornik. Igrajo: Sebastian Cavazza, Gregor Čušin, Matej Puc, Jana Zupančič, Radko Polič. Miniserija. 50 min.

Ekranizacija drugega romana Tadeja Goloba še naprej sledi inšpektorju Tarasu Birsi.

Tokrat se vplete v umor brezdomke. Slednji se zgodi sredi vročega poletja v središču Ljubljane. Vsaj toliko kot njena smrt vznemirja dejstvo, da se je umor zgodil v parku tik ob Generalni policijski upravi. Poleg Tarasovega in Tininega razmerja pa se od dogajanja ob Bohinjskem jezeru vlečejo tudi zamere zaradi Tarasovega ravnanja z razvajenim sinom vplivneža, zato šef Drvarič namesto Tarasu dodeli vodenje primera Tini. Začetek preiskave ni najbolj obetaven ...

Neodvisne: TV SLO 1 ob 15.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Misbehaviour. VB, 2020. Režija: Philippa Lowthorpe. Igrajo: Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley, Greg Kinnear, Daniel Tiplady. Kom. 110 min.

Neodvisne Foto Tv Slo

Leta 1970 je tekmovanje za miss sveta, ki je najbolj gledan televizijski dogodek na svetu, potekalo v Londonu, vodil pa ga je ameriški komedijant Bob Hope. Dogodek je bil prežet s patriarhalnim in šovinističnim odnosom do tekmovalk. Skupina za osvoboditev žensk se je vtihotapila v zaodrje, prekinila tekmovanje in javno zahtevala korenite spremembe. To ni bilo edino subverzivno dejanje večera ...

Režiserka se je zgodbe lotila z obilico humorja in za film zbrala precej zvezdniško zasedbo. Čisto vse v filmu sicer ne drži, a večina je kar resnična, pa čeprav daje vtis neverjetnosti.

V osrčju razbitin Titanika: TV SLO 2 ob 20.00

Titanic, into the Heart of the Wreck. Fr., 2020. Režija: Thomas Risch. Dok. odd. 60 min.

V osrčju razbitin Titanika Foto Tv Slo

Dobro stoletje po tem, ko je slovita ladja potonila, Titanikovo potopljeno železno telo resno ogrožajo bakterije, ki ga počasi razjedajo.

V dokumentarni oddaji strokovnjaki pojasnijo, kakšna usoda čaka razbitine znamenite čezoceanke, ki je potonila leta 1912. O svojih raziskovalnih odpravah k Titaniku pa v oddaji priča tudi sloviti filmski režiser James Cameron.