TV namigi: Limonada, Prihodnost dela in Deklina zgodba

Torek, 19. aprila

Limonada: TV SLO 2 ob 21.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Lemonade. Kan., 2018. Režija: Ioana Uricaru. Igrajo: Malina Manovici, Dylan Smith, Steve Bacic, Milan Hurduc, Ruxandra Maniu. Drama. 95 min.

Mara, tridesetletna mati samohranilka iz Romunije, ima začasno delovno vizo in se preživlja kot negovalka v ZDA. Zaradi večjih možnosti za pridobitev zelene karte se poroči z Danielom. Kmalu se k njima preseli še njen sin Dragos in Mara se začne spopadati z ameriško birokracijo v postopku urejanja dokumentov zase in za sina.

Pri tem naleti na zlorabo in poniževanje na več ravneh državnih organov in kmalu se začne spraševati, kaj vse je pripravljena pretrpeti za zagotovitev lepše prihodnosti za svojega sina. Tudi potlačenje dostojanstva ima svojo ceno.

Prihodnost dela: nova industrijska revolucija: TV SLO 2 ob 20.05

Future of Work: The New Industrial Revolution. ZDA, 2021. Režija: Graham Townsley. Dok. odd. 65 min.

Prihodnost dela: Nova industrijska revolucija Foto Tv Slo

Roboti in umetna inteligenca so glasniki nove industrijske revolucije, ki že povzroča premike v družbi in v svetu dela. Ameriške sanje so se razblinile, nekateri so zaradi tehnološkega napredka izgubili delo, pandemija covida-19 je pokopala številna podjetja.

Toda iz pepela so vzniknile nove oblike zaposlitve, ki si jih pred nekaj leti sploh še nismo predstavljali. Kakšna bo prihodnost in kaj se lahko naučimo iz lekcij preteklosti? O tem bodo razmišljali strokovnjaki s področja dela in delavci iz različnih panog.

Deklina zgodba: TV SLO 2 ob 23.05

The Handmaid's Tale. ZDA, 2019. 3. sezona. 1/13. Igrajo: Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, Amanda Brugel, Samira Wiley. TV-serija. 70 min.

Deklina zgodba Foto Tv Slo

Tretjo sezono serije, ki se dogaja v patriarhalni teokraciji, ki temelji na perverznem razumevanju Stare zaveze, zaznamuje boj glavne junakinje proti režimu Gileada.

Emily njen zadnji poveljnik pomaga pobegniti. Marte pa pomagajo pobegniti June in njenemu otroku. Toda June noče oditi brez svoje druge hčerke, Hannah, zato dojenčico Nichole zaupa Emily in se vrne po Hannah k Mackenziejevim. June ujamejo in odpeljejo k Waterfordovima ...