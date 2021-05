TV namigi: Ljubezen v Barceloni, Stotnik in Iron Man

Sobota, 8. maja

Ljubezen v Barceloni: TV SLO 2 ob 20.05

Stotnik: TV SLO 1 ob 22.45

Stotnik FOTO: TV Slo



Iron Man: Planet TV ob 21.25

Iron Man FOTO: Planet TV

Privlačni in sposobni igralci, krasno mesto, prava mera ljubezenskih prizorov, nekaj nevroze, ljubezenski trikotnik (no, morda že bolj kvadrat) – to je skupek motivov, ki poganjajo eno od Woodyjevih najboljših »razglednic« iz evropskih mest (sledila sta še Pariz in Rim).Prijateljici Vicky (Hall) in Cristina (Johansson) gresta za poletje v Barcelono, prva, ker dela magisterij, druga, ker jo mika avantura. Ta se pojavi v podobi slikarja Juana Antonia (Bardem), ki ju povabi na izlet z lepimi kraji, dobro hrano in seksom.Nemčija, 14 dni pred koncem druge svetovne vojne. Tretji rajh je v razsulu, mladi Willi Herold dezertira in med begom naleti na zapuščen avto, v katerem je uniforma oficirja čina stotnika. Najprej si jo obleče, da bi se pogrel, kmalu pa ugotovi, da bi mu vojaki sledili, tudi če niso povsem prepričani, da je res oficir, za katerega se izdaja. Negotovi in od vojne izmučeni mladenič se tako čedalje bolj vživlja v svojo vlogo in s skupino pajdašev začne smrtonosni pohod skozi opustošeno deželo.Groteskna, stilizirana, a na resnične dogodke oprta vojna drama je alegorija koruptivne narave moči, v kateri preprosta uniforma potegne na dan morilsko pošast.Poleg tega da je nemarno bogat, je dedič industrijskega in orožarskega imperija Tony Stark tudi genialni izumitelj. Med predstavitvijo nove vojaške opreme v Afganistanu ga ugrabijo teroristi in pod grožnjo smrti zahtevajo, da zanje izdela uničevalno raketno orožje. Tony namesto tega uporabi vso svojo iznajdljivost in znanje ter skuje vrhunsko kovinsko opravo, ki mu nazadnje omogoči pobeg iz ujetništva.Po vrnitvi domov odkrije smrtonosno spletko, ki bi lahko omajala razmerja svetovne moči, zato se zaobljubi, da bo svet poslej varoval kot superjunak Iron Man.