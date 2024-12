TV namigi: Ljubiti življenje, Sladko srečanje in Sugarcane

Sobota, 14. decembra

Ljubiti življenje: TV SLO 1 ob 23.00 (Premiera)

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Love Life. Jap., 2022. Režija: Kôji Fukada. Igrajo: Win Morisaki, Fumino Kimura, Tomorowo Taguchi, Kento Nagayama, Akari Fukunaga. Drama. 125 min.

Taeko in njen mož Džiro živita mirno in veselja polno življenje s sinom Keito. Idilo pretrga incident, ki v njeno življenje spet pripelje dečkovega biološkega očeta, Parka.

Čeprav je bila njuna ljubezenska zveza težavna in razhod boleč, se Taeko spet spusti v razmerje s Parkom. Prek pomoči, ki jo nudi gluhemu in brezdomnemu človeku, se Taeko poskuša spoprijeti z bolečino ob izgubi in premagati občutek krivde.

Film se je na beneškem festivalu leta 2022 potegoval za zlatega leva.

Sladko srečanje: Planet TV ob 20.00 (Premiera)

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Sweet On You. ZDA, 2023. Režija: Marla Sokoloff. Igrajo: Haylie Duff, Rob Mayes, Chelsea Alden, Rudy Martinez, James Shanklin. Kom. 120 min.

Sladko srečanje Foto Planet Tv

Romantična drama s klasično zgodbo o podeželanki in velemeščanu, med katerima preskoči iskrica kljub navzkrižju interesov.

Kate, lastnica znane prodajalne pit, živi preprosto življenje v majhnem mestecu. Pred kratkim je izgubila mamo in zdaj poskuša nazaj sestaviti koščke svojega življenja. Nato pa spozna mestno srajco Drewa, ki je v mestecu podedoval veliko posest, na kateri načrtuje gradnjo novih hiš. Gradnja bi neposredno vplivala tudi na Katino slaščičarno in Drew se znajde razdvojen med željami svoje družine in priložnostjo za ljubezen.

Rezervat Sugarcane: National Geographic ob 22.00 (Premiera)

Sugarcane. Kan., 2024. Režija: Emily Kassie. Dok. film. 120 min.

Rezervat Sugarcane Foto Nat. Geo

Leta 2021 so na območju indijanske šole, ki jo vodi katoliška cerkev v Kanadi, odkrili dokaze o neoznačenih grobovih. Po letih molka so razkrili prisilno ločevanje, asimilacijo in zlorabo, ki so jo številni otroci doživeli v teh ločenih internatih, kar je sprožilo nacionalni protest proti sistemu, ki je bil zasnovan za uničenje staroselskih skupnosti.

Film je osupljiv poklon odpornosti domorodcev in njihovemu načinu življenja.