TV namigi: Loganovi srečneži in Lonec za milijon zlatnikov

Petek, 18. marca

Loganovi srečneži: TV SLO 2 ob 21.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Logan Lucky. ZDA, 2017. Režija: Steven Soderbergh. Igrajo: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Farrah Mackenzie. Kom. 125 min.

Ko Jimmyja Logana (Tatum) odpustijo, prepriča brata (Driver) in sestro, da mu pomagata organizirati rop med dirko Nascar. A za to potrebujejo pomoč specialista za sefe Joeja (Craig), ki pa je trenutno za zapahi. Vse, kar morajo torej narediti, je, da rešijo Joeja iz zapora, vlomijo v sef, pobegnejo z denarjem, vrnejo Joeja v zapor in dostavijo Jimmyjevo hčerko na lepotno tekmovanje. Le kaj bi šlo lahko narobe? Steven Soderbergh se na srečo ni držal prostovoljnega pokoja in je ustvaril visokooktansko zabavo z odličnimi karakterji in zelo spretno sestavljeno igralsko zasedbo.

Lonec za milijon zlatnikov: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

VIKEND - Tange Sazen yowa: Hyakuman ryô no tsubo - Kinoteka: Lonec za milijon zlatnikov Foto Tvspored-service Tvspored-service

Tange Sazen yowa: Hyakuman ryô no tsubo. Jap., 1935. Režija: Sadao Yamanaka. Igrajo: Denjirô Ôkôchi, Kiyozo, Kunitarô Sawamura, Reiza- burô Yamamoto, Minoru Takase. Kom. 105 min.

Eden od zgolj treh v celoti ohranjenih filmov japonskega režiserja Sadaa Jamanake (1909–1938) je dokaz, da je mladi Samanaka že v mladosti razvil zrel režijski slog. Zgodba govori o loncu, ki ga fevdalni vladar iz družine Jagju podari mlajšemu, revnejšmu bratu Genzaburu. Prepozno izve, da lonec skriva zemljevid, ki vodi do zaklada, vrednega milijon zlatnikov. Motiv starega lonca, ki izgleda ničvredno, a skriva zemljevid do zaklada, deluje kot učinkovita prispodoba človekovega malikovanja razkošja in diskriminacije vsega, kar je na pogled videti ničvredno.

Možje v črnem: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Men in Black. ZDA, 1997. Režija: Barry Sonnenfeld. Igrajo: Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino, Vincent D'Onofrio, Rip Torn. ZF film. 110 min.

Agent K iz tajne organizacije Možje v črnem potrebuje novega partnerja. Dodelijo mu vročekrvnega mladega policista, ki postane agent J, čeprav polovice orožja, ki ga uporabljata, ne razume, in skupaj se lotita nadzorovanja prestopkov Nezemljanov na Zemlji. Pri tem se zapleteta v spletko medgalaktičnega terorista Edgarja, ki je na Zemljo prišel umorit ambasadorja nasprotujočih si galaksij. K in J morata preprečiti propad človeške civilizacije.