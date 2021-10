TV namigi: Luna, Covid-19 in Dovolj mi je

Sobota, 16. oktobra

Luna: TV SLO 2

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Fr., 2017. Režija: Elsa Diringer. Igrajo: Laëtitia Clément, Rod Paradot, Lyna Khoudri, Julien Bodet, Frédéric Pierrot. Drama. 95 min.

Luna je prava lepotička, živahna in zabavna, življenje zajema z veliko žlico. Zaljubljena je v Rubena, krajevnega frajerja, ki je tudi vodja njihove najstniške tolpe. Luna bi naredila vse za Rubena in ga nikakor noče izgubiti. Nekega večera si klapa priredi pivsko zabavo in napade neznanca, svojega vrstnika, nad katerim se grobo izživlja. Nekaj tednov pozneje se napadeni mladenič znajde ob Luni na skupnem delovnem mestu med paradižniki …

Prepričljiv prvenec francoske režiserke o mladem dekletu, ki se skuša osvoboditi izpod jarma preteklih napak.

Covid-19: Zakulisje: TV SLO 1

Slo., 2021. Režija: Mitja Okorn. Dok. odd. 25 min.

Cepiti se ali ne cepiti se proti covidu-19? S tem vprašanjem se je spoprijel tudi režiser Mitja Okorn, potem ko so ga povabili k pripravi dokumentarnega filma o prebolevnikih covida-19. V filmu smo lahko spremljali njegove pogovore s tistimi, ki so to bolezen (komaj) preboleli in imajo tudi po več mesecih še vedno hude zdravstvene težave. V tokratnem filmu pa gledalci lahko vidijo, kako se je Okorn lotil snemanja filma Covid-19, ki ga je razumel kot nekakšno raziskavo o tem, ali naj se cepi tudi sam: »Jaz sem ciljna publika, ki jo moramo prepričati, da se cepi. Jaz nisem bil nikoli proti cepljenju, pa tudi nikoli nisem bil za cepljenje.«

Dovolj mi je: POP TV

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Enough. ZDA, 2002. Režija: Michael Apted. Igrajo: Jennifer Lopez, Billy Campbell, Tessa Allen, Juliette Lewis, Dan Futterman. Krim. 135 min.

Natakarica Slim je prepričana, da je v očarljivem in bogatem Mitchu našla sanjskega moškega. Njuno življenje s hčerko Grace ne bi moglo biti lepše, toda idila se poruši, ko Slim odkrije, da jo Mitch vara.

Ko ga hoče zapustiti, odkrije Mitchev drugi obraz: temačen in nasilen alter ego, ki zaupanje in ljubezen spremeni v strah in grozo. Mitch ji zagrozi, da jo bo ubil, če bo res odšla. Slim se zaradi strahu sprva obotavlja, potem pa zbere pogum in skupaj s hčerko pobegne. Da bi se zaščitila pred nasilnim možem, se začne učiti borilnih veščin.