TV namigi: Mali Bangladeš, Neskončni začetek in Koničiva

Nedelja, 8. avgusta

Mali Bangladeš: TV SLO 1 ob 15.30







Neskončni začetek: TV SLO 1 ob 22.30

Neskončni začetek: Fragmenti iz življenja bioterapevta in športnega trenerja Marjana Ogorevca

Koničiva, zgodbe z Japonskega: TV SLO 2 ob 20.20

Koničiva, zgodbe z Japonskega

22-letni Phaim iz pisane rimske soseske Torpignattara daje vtis, da se je kot sodoben musliman uspešno vključil v italijansko družbo, hkrati pa ohranja svojo tradicijo. V glasbeni skupini preigrava mešanico tradicionalne indijske glasbe in modernega popa, redno obiskuje molitve in alternativne koncerte.Šele ko se zaljubi v Asio – ateistko in uporniško študentko sociologije – odkrije svojo drugačnost. Čeprav sta odrasla v isti soseski, kulturne razlike pomenijo nov izziv za razvoj njune zveze, za prijateljstva in družinske odnose.Priznani slovenski bioterapevt in športni trener Marjan Ogorevc živi na Malem vrhu v tesni povezanosti z naravo in v sozvočju z letnimi časi. Dokumentarni portret sledi Ogorevčevi pripovedi o zemlji, ki je dar življenja in o naravi, ki je vir zdravja. Narava je inteligentna in od nje se lahko vedno učimo.Marjan Ogorevc je zagovornik nove paradigme, ki pravi, da nismo žrtve ampak da tvorno sodelujemo pri kreiranju našega življenja. Če smo pasivni, se za nas in v našem imenu odločajo drugi. Ko to ugotovimo, je že prepozno. Imamo moč, da stvari spremenimo. Dokumentarni portret je posnet po scenariju Nataše Kelhar.Za Zahod je Japonska še vedno enigmatična, Tokio pa v središču njene uganke. Urejen je v kaosu, začuda umirjen v neverjetni gneči. Olimpijske igre, ki na ogled postavijo celotno državo gostiteljico, so bile lepa priložnost, da so tudi s kamero Televizije Slovenija spoznali še edino delujoče cesarstvo na svetu, zelo ob blizu pa tudi njegovo prestolnico.Novinarka Maja Hrvatin in snemalec Gregor Kos zato vabita na sprehod, ki sta ga v Tokiu začela, še preden je pandemija covida-19 svet ohromila in postavila na glavo. Na sprehod tja, kjer je staro tesno prepleteno s sodobnim, kjer je sedanjost barvita zaradi temne zgodovine.