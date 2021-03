TV namigi: Mali šef Slovenije, Starši in Spet doma

Mali šef Slovenije: POP TV ob 17.50



Nedelja, 7. marcaMali šef Slovenije je kuharski šov za vso družino, v katerem bodo v kuharskih spretnostih tekmovali otroci iz osmih slovenskih osnovnih šol. V vsaki oddaji bosta med seboj v kuharskih spretnostih in znanju tekmovala para iz dveh različnih osnovnih šol in se potegovala za naziv Mali šef Slovenije.Tudi v tretji sezoni bodo kuharske veščine ocenjevali žiranti, in sicer Mojca Trnovec, Jorg Zupan in Uroš Štefelin, voditelj oddaje, Sašo Stare, pa bo mlade kuharje in kuharice bodril in jim brisal solze sreče.V prvi oddaji se bosta pomerila para iz OŠ Valentina Vodnika iz Ljubljane in OŠ Videm, podružnica Leskovec.Švicarska komična drama kritično spregovori o posledicah permisivne vzgoje.Veronika in Michael vstopata v zrela leta in sta živela v prepričanju, da sta dobro vzgajala svoje otroke. A sedanje stanje ne kaže na to – medtem ko se zdi vse v redu glede najmlajšega sina Benjija, Veronika in Michael postajata praktično talca svojih najstniških sinov, ki se obnašata zelo razvajeno. Romeo in Anton stežka vstaneta iz postelje in redko hodita v šolo, posmeh, pomanjkanje higiene in neodgovorno ravnanje so del njunega vsakdana ...Sveže ločena Alice Kinney se odloči začeti znova, zato se s hčerkama preseli nazaj v Los Angeles, da bi bila bližje materi. Vse pa se spremeni, ko med praznovanjem svojega 40. rojstnega dne spozna Harryja, Georgea in Teddyja, tri mlade filmske ustvarjalce brez strehe nad glavo. Mladeničem ponudi začasno prenočišče v hiši za goste, medtem pa se zaplete v romanco z enim od njih.Ko se že zdi, da je zaživela novo življenje, pa jo preseneti nekdanji mož, ki se prikaže na vratih s kovčkom v rokah.