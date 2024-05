TV namigi: Margot kot zloglasna Tonya, Krog ljubezni in Luka proti volkovom

Petek, 24. maja

Jaz, Tonya: TV SLO 2 ob 20.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

I, Tonya. ZDA, 2017. Režija: Craig Gillespie. Igrajo: Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Julianne Nicholson, Paul Walter Hauser. Bio. drama/kom. 125 min.

Film je biografska zgodba o ameriški drsalki Tonyi Harding, dobitnici dveh olimpijskih kolajn, ki je bila vpletena v enega največjih športnih škandalov v zgodovini športa.

Tonya se strmo vzpenja na ameriških turnirjih drsanja, dokler ne zabrede v težave, ko se v njeno življenje vrne nekdanji soprog. Leto 1994. Tonya se pripravlja na državno tekmovanje v umetnostnem drsanju. Njena največja nasprotnica je Nancy Kerrigan. Ko Nancy konča svoj trening v detroitski areni in se odpravi do slačilnice, priteče neznanec in jo z jekleno palico udari v nogo ...

Režiser Craig Gillespie (Lars ima punco) Tonyino zgodbo pove z obilico humorja, ne da bi pri tem prezrl bolj temačne in tudi tragične vidike njenega življenja. Pri tem sta mu izdatno pomagali obe protagonistki, Margot Robbie je bila za vlogo Tonye nominirana za oskarja, Allison Janney pa ga je za vlogo njene mame tudi dobila.

Krog ljubezni: TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

La ronde. Fr., 1950. Režija: Max Ophüls. Igrajo: Anton Walbrook, Simone Signoret, Serge Reggiani, Simone Simon, Daniel Gélin. Drama. 95 min.

Krog ljubezni. Foto TVS

Film je sestavljen kot krožna zgodba o desetih primerih nesojene ljubezni. Prostitutka je zaljubljena v vojaka, ki je zaljubljen v služkinjo, ta pa je zaljubljena v mladega gospodarja hiše, v kateri dela – krožna zgodba se nadaljuje, dokler ne prispemo do grofa, ki je zaljubljen v prostitutko, žensko, s katero se je zgodba začela.

Max Ophüls velja za enega najpomembnejših avtorjev evropske klasične oziroma povojne kinematografije – režiser nemškega porekla je ustvaril številne francoske (Užitek, Lola Montés) in hollywoodske klasike (njegovo Pismo neznane ženske velja za temeljno delo v žanru ameriške melodrame).

V tem filmu, ki je nastal pozno v režiserjevi karieri, se odraža vsa izjemnost njegovega edinstvenega režijskega pristopa ter temeljit in pogosto ironičen vpogled v tragičnost človeške narave.

Košarka (M): Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks: Arena 1 in Kanal A ob 2.30

NBA 2023/24. Konferenčni finale, 2. tekma. Prenos.

Luka Dončić na prvi tekmi proti Minnesoti. Foto Jesse Johnson/Reuters

Potem ko je ekipa Luke Dončića z zmago na prvi tekmi odvzela prednost domačega terena ekipi Minnesota Timberwolves, vse kaže, da se obeta trd boj za glavni obračun leta. Junak zmage s tremi točkami prednosti je bil prav Luka, saj je bil odličen v zadnji četrtini in Maverickse iz zaostanka popeljal do vodstva.

Zanimivo na prvi tekmi je bilo, da Dallasu nikakor niso šli meti za tri točke, od 25 poskusov so zadeli samo tri trojke, pri Minnesoti pa so slabšo tekmo odigrali njihovi največji zvezdniki.