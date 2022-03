TV namigi: MasterChef Slovenija in Ladja, ki je spremenila svet

Četrtek, 17. marca

MasterChef: Pop Tv ob 21.05

Slovenija Slo., 2022. Sodniki: Luka Jezeršek, Karim Merdjadi in Bine Volčič.

Resn. šov 70 min. MasterChef Slovenija je kuharsko tekmovanje, v katerem se v kuharskih veščinah pomeri šestnajst ljubiteljskih kuharjev, ki se v vsaki oddaji preizkusijo v zahtevnih kuharskih izzivih. Njihovi krožniki nastajajo pod budnimi očmi sodnikov Luke Jezerška, Karima Merdjadija in Bineta Volčiča, priznanih slovenskih chefov, ki ocenijo pripravljene jedi in domov pošljejo tekmovalca z najslabšim krožnikom. Najprej bomo spoznali vse tekmovalce in njihove kreativne razsežnosti – kar 28 različnih jedi!

Ladja, ki je spremenila svet: TV SLO 2 ob 20.05

VIKEND - Ship That Changed the World - Ladja, ki je spremenila svet Foto Tvspored-service Tvspored-service

Ship That Changed the World. ZDA/Fra., 2021. Režija: Kirk Wolfinger Dok. odd. 55 min.

Pred približno petimi stoletji se je v snovanju ladij pripetila prava revolucija. V samo nekaj letih so se ladje, prej prisiljene v priobalno plutje, spremenile v ogromna plovila, ki so zmogla izzive odprtega morja. Ko so redna čezoceanska potovanja postala izvedljiva, so se pojavile močne mornarice, ki so se borile za prevlado. Evropske sile so gradile imperije, kolonizirale nova ozemlja in si podrejale domorodna ljudstva. Kako je prišlo do ključnega preobrata v razvoju ladij, zdaj znanstvenikom razkriva dobro ohranjena razbitina iz obdobja Kolumba, ki so jo našli ob obali Švedske.

Detroit: Kino ob 22.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

ZDA, 2017. Režija: Kathryn Bigelow. Igrajo: John Boyega, Anthony Mackie, Algee Smith, Chris Chalk, Mason Alban. Krim. 160 min.

Z oskarjem nagrajena režiserka raziskuje tragične dogodke v Detroitu leta 1967, ko so mesto pretresali rasni nemiri. Nemiri so se začeli 23. julija s policijsko racijo v ilegalnem baru. Dva dni po izbruhu nemirov so na ulice poslali tudi nacionalno gardo. Med racijo v hotelu Algiers več policistov krši postopek, ko začnejo nasilno zasliševati goste, da bi od njih izsilili priznanje, da so nameravali napasti policijo. V usodni noči so v hotelu umrli trije neoboroženi temnopolti mladeniči ...