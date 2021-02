TV namigi: Materinski nagon, Podzemni balet in Ptice roparice

Sreda, 3. februarja





Bruselj, zgodnja šestdeseta leta. Alice in Céline živita v novozgrajenem naselju, v hiši dvojčku. Že od otroštva sta dobri prijateljici in takšna sta tudi njuna sinova, dečka Theo in Maxime. Družini sta veliko skupaj, se obiskujeta in skupaj praznujeta rojstne dneve. Toda to popolno sožitje se razblini, ko Celinin sin Maxime pade skozi okno svoje sobe in se ubije. Čeprav je bila Alice zraven, ni mogla preprečiti tragedije ...Nerazsodna zaradi izgube Celine okrivi Alice, da ni preprečila nesreče, čeprav je bila zraven. Célinino vedenje postaja vse bolj in bolj nenavadno oziroma sumljivo.Na izraelskem festivalu dokumentarnega filma Haifa Film je zmagal film Podzemni balet. Pripoveduje zgodbo o Nadji, rusko-izraelski plesalki, ki klasični baletni studio vodi pod množico navijačev na jeruzalemskem stadionu Teddy.Nadja je hči ruske primabalerine Nine Timofejeve in opisuje, kako se je njena mati v Jeruzalem odpravila iz duhovnih razlogov. Čeprav se je težko preživljala, jo je pomanjkanje na izraelski baletni sceni navdihnilo, da je odprla baletni studio. Zdaj ga vodi Nadja, poln je mladih izraelskih deklet in fantov, ki leta trenirajo za nastope in zmago na prestižnih tekmovanjih. Scenarij za film sta spisala režiserka Lena Chaplin in montažerka Bracha Zisman-Cohen.Poti Harley Quinn, Lovke, Črnega kanarčka in Renee Montoye se združijo, ko se najbolj podel narcističen zlobnež Gothama, Roman Sionis, in njegov zagnani pajdaš Zsasz odločita, da bosta ujela mlado dekle po imenu Cass ter ob tem razdejala velemesto Gotham.