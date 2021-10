TV namigi: Moje jecljanje, Električne sanje in Nedorasle mame

Četrtek, 21. oktobra

Moje jecljanje: TV SLO 2 ob 20.00

My Beautiful Stutter. ZDA, 2021. Režija: Ryan Gielen. Dok. odd. 55 min.

Eden od 20 otrok jeclja. Nekateri se iz tega primeža izvijejo, drugi jecljajo vse življenje. Od sošolcev, učiteljev, celo družinskih članov in družbe sploh so deležni ustrahovanj, stigmatizacije, čustvenega in včasih kar fizičnega nasilja. Mnogi se pogreznejo vase, utihnejo, se na vso moč trudijo odpraviti težavo ali pa jo prikriti. Nekateri pritiska ne zdržijo in si celo poskusijo vzeti življenje.

Zelo doživeta, čustvena dokumentarna oddaja spremlja pet jecljajočih otrok, starih od 9 do 18 let, z različnih koncev ZDA, ki se srečajo na posebnem taboru, namenjenem prav njim. Mnogi tam prvič spoznajo, da niso pokvarjeni kot kak robot in da imajo vso pravico, da so slišani.

Električne sanje: Miha Kralj: TV SLO 2 ob 15.25

Slo., 2018. Režija: Dušan Moravec. Dok. film. 80 min.

Električne sanje: Miha Kralj Foto Tomi Lombar

Miha Kralj je pionir slovenske in jugoslovanske elektronske glasbe in ko je leta 1980 izdal kultni instrumentalni album Andromeda, so ga v trenutku označili za jugoslovanskega Jean-Michela Jarra. Za katerega, kot pravi sam, takrat še ni slišal.

Film povzame njegovo glasbeno pot, ki se je začela dolgo pred Andromedo. Igral je v skupinah Dekameroni (spomnimo se je po hitu Sava šumi) in Prah (Sezona senc in Halo, Nataša), denar za drage elektronske instrumente, ki se jih pri nas še ni dalo dobiti, pa je služil tudi kot »one man band« v ljubljanski Emonski kleti in drugih klubih. Po Andromedi pa je posnel še dve elektronski plošči Odyssey in Electric Dreams, po kateri je film tudi poimenovan.

Nedorasle mame: Fox Life ob 18.00

Mom. ZDA, 2018. 7. sezona. 1/20. Režija: James Widdoes. Igrajo: Kristen Johnston, Ryan Shukis, Allison Janney, Kale Clauson, Mimi Kennedy. Hum. nan. 30 min.

Nedorasle mame Foto Tv Slo

Po dolgih letih dvomljivih odločitev je samska mama Christy trezna in si skuša urediti življenje. To je težko, posebej, ker živi s svojo mamo Bonnie, ki je po Christyjinem mnenju še vedno vzrok vseh njenih težav, čeprav se je tudi ona streznila.

Zdaj se mama in hči trudita premagati napake iz preteklosti in gradita boljšo prihodnost za svojo družino. Služba v odvetniški pisarni ni v skladu s Christyjinimi pričakovanji. Psiholog Trevor pa Bonnie sili v soočenje z njenimi težavami.