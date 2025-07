Prejeli so že več kot 1000 vlog. Kdo bo upravičen do dolgotrajne oskrbe na domu?

V nadaljevanju preberite:

V mesecu in pol so na vstopnih točkah centrov za socialno delo sprejeli 1100 vlog za uveljavitev pravice do dolgotrajne oskrbe na domu. Taka dinamika »pripada zadev« je po mnenju ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca obvladljiva, prve odločbe je mogoče pričakovati septembra. Marsikdo, ki potrebuje pomoč, pa se sprašuje, ali bo dosegel prag, da bo sploh upravičen do teh storitev.

Te skrbi približno 20.000 ljudi, ki so že v institucionalni oskrbi, nima, saj bo prevedba 1. decembra avtomatična, kapica za hotelski del v domovih pri 781 evrih bo veljala za dvoposteljno sobo s souporabo sanitarij. Doplačila za enoposteljno sobo, balkon in podobno bodo ostala.