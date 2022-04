TV namigi: Mojster Čeng, Punčka in Velikonočna maša

Nedelja, 17. aprila

Mojster Čeng: TV SLO 1 ob 20.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Mestari Cheng. Kit., 2019. Režija: Mika Kaurismäki. Igrajo: Pak Hon Chu, Anna-Maija Tuokko, Lucas Hsuan, Kari Väänänen. Kom. 115 min.

Komedija finskega mojstra Mike Kaurismäkija o selitvi kitajskega kuharskega mojstra na finsko podeželje.

Mojster Čeng se po ženini smrti s sinom pojavi na finskem podeželju. Tam naj bi se dobil s starim prijateljem, ki ga je spoznal v Šanghaju. A prijatelja ni od nikoder, Čenga pa premaguje nestrpnost, ker nima ne denarja ne strehe nad glavo. Lastnica vaške gostilne Sirkka Čengu in njegovemu sinu ponudi topel obrok in sobo. Čeng ji v zahvalo pomaga skuhati kosilo in z njim navduši redne stranke. Gostilna postane turistična senzacija, Čeng in Sirkka se zaljubita, Čengov sin pa je po dolgem času spet srečen ...

Punčka za milijon dolarjev: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Million Dollar Baby. ZDA, 2004. Režija: Clint Eastwood. Igrajo: Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, Jay Baruchel, Mike Colter. Drama. 160 min.

Punčka za milijon dolarjev Foto Pro Plus

Frankie Dunn je boksarski trener in lastnik telovadnice v L.A., ki ga bremeni preteklost. Nekega dne se v Frankiejevi telovadnici pojavi Maggie Fitzgerald, ki ga s svojo močno voljo očara in prepriča, da postane njen trener. Maggie natanko ve, kaj želi in pripravljena je storiti vse potrebno, da bi to dosegla. Nadarjena je, osredotočena, ima močno voljo, bolj od vsega pa želi najti nekoga, ki bo verjel vanjo. A kmalu je pred njima dvoboj, ki bo od njiju zahteval več poguma in srčnosti, kot sta pričakovala.

Film je dobitnik kar štirih oskarjev.

Velikonočna maša iz Vatikana in Urbi et orbi: TV SLO 1 ob 12.00

Vatikan, 2022. Prenos. 130 min.

Velikonočna maša in Urbi et orbi Foto Reuters

TV Slovenija bo neposredno prenašala slovesno velikonočno bogoslužje, ki ga bo na Trgu sv. Petra vodil papež Frančišek. Maši pa bo sledil tradicionalni velikonočni nagovor mestu in svetu, Urbi et orbi, ki ga bo papež Frančišek zaključil z blagoslovom navzočih ter gledalcev pred televizijskimi sprejemniki.

Papež se bo tokrat spet vrnil na balkon vatikanske bazilike in vernike pozdravil tudi v živo. Zaradi pandemije je bil namreč pretekli dve leti na veliko noč Trg sv. Petra prazen.