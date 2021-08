TV namigi: Mont-Saint-Michel, Lov na divjaka, Afriški kralji

Četrtek, 26. avgusta



Starodavni gradbeni podvigi: Mont-Saint-Michel: TV SLO 1 ob 20.50

Lov na divjaka: Kino ob 18.00

Lov na divjaka Foto Pro Plus

Afriški kralji: Sledovi kolonializma: TV SLO 2 ob 20.00

Afriški kralji: Sledovi kolonializma Foto Tv Slo

V zalivu ob obali Normandije stoji čer, na kateri so v 8. stoletju najprej postavili cerkev in nato mogočno opatijo. Otoček, poimenovan po svetem Mihaelu, vsako leto obišče več milijonov turistov.Ne slovi le po veličastni gotski arhitekturi, zanimiv je tudi zaradi svoje lege v zalivu, izpostavljenem najizrazitejšemu plimovanju v Evropi. Razlika med plimo in oseko znaša kar 15 metrov. V srednjem veku je to pomenilo uspešno obrambo pred zavojevalci, v zadnjih letih pa so morali z gradnjo mostu in jeza preprečiti, da bi otoček nazadnje postal del kopnega.Bella in Hector sta preprosta kmečka človeka, ki živita na podeželju Nove Zelandije. Po spletu okoliščin postaneta krušna starša Rickyju, problematičnem dečku iz mesta, ki je zrasel ob zvokih hiphopa. Po začetnih zapletih se trojica dobro prilagodi eden drugemu. A ko Bella umre, se stvari zapletejo, saj se s Hectorjem nista najbolje razumela. Ker Rickyju grozi, da ga bodo poslali nazaj v sirotišnico, pobegne v gozd, Hector pa gre za njim. Po sili razmer združita moči ...Malce odštekana zgodba, odlična igra in ganljivo sporočilo so odlike tega pogosto zelo zabavnega filma.Avstrijski umetnostni zgodovinar in fotograf Alfred Weidinger obišče Mali, Gano, Sierro Leone, Ugando in Esvatini, nekdanji Swaziland. Tam posname in tako ohrani pričevanja o starodavnih afriških kraljestvih.V drugem delu spoznavamo Gano in mitsko kraljestvo Ašantijev. V kolonialni dobi so morali njihovi kralji zapustiti svoje palače, vendar so oblast obdržali vse do današnjih dni. V Sierri Leone pa iščemo, kje se skriva legendarna zlata krona.