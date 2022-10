TV namigi: Morena, Na delu v tujini in Kri in zaklad

Sreda, 26. oktobra

Morena: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Murina. Hrv., 2021. Režija: Antoneta Alamat Kusijanović. Igrajo: Gracija Filipović, Danica Ćurčić, Leon Lučev, Cliff Curtis, Jonas Smulders. Drama. 110 min.

Šestnajstletna Julija živi z gospodovalnim očetom in mlado materjo na odmaknjenem hrvaškem otoku. Dneve preživlja med potapljanjem v morju, lovom na morene ter opazovanjem turistov, ki se zabavajo v bližnjem zalivu. Napetost med hčerko in očetom pa začne naraščati, ko na otok prispe star družinski prijatelj Javier …

Film mlade hrvaške režiserke, pod katerega se kot direktorica fotografije podpisuje Hélène Louvart (Nikoli redko včasih vedno, Srečen kot Lazzaro), kot izvršni producent pa Martin Scorsese, je prejel nagrado zlata kamera za najboljši prvenec v Cannesu.

Na delu v tujini: TV SLO 2 ob 19.00

Overseas. Fr., 2019. Režija: Sung-a Yoon. Dok. film. 55 min.

Filipinske ženske se pogosto odločajo za delo v tujini. Za boljšo prihodnost svojih otrok, ki jih puščajo za sabo, pri družinah v Hongkongu, Singapurju, v Savdski Arabiji in drugod po svetu opravljajo naloge gospodinj in varušk.

Na domotožje in trpkost takšnega življenja jih še pred odhodom skušajo pripraviti v filipinskih učnih centrih. Tam se z igro vlog urijo v odzivih na trpinčenje, nalaganje prevelikih delovnih bremen, celo na poskuse spolnih zlorab, skratka na sužnjelastniški odnos v sodobnem globaliziranem svetu.

Film, ki so ga pripravljali pet let in snemali dva meseca, je bil nagrajen z več festivalskimi nagradami.

Kri in zaklad: Fox ob 22.00

Blood & Treasure. ZDA, 2022. 1/25. Igrajo: Matt Barr, Sofia Pernas, James Callis, Mark Gagliardi. Akc. nad. 55 min.

Danny McNamara je nekdanji agent FBI, ki se spozna na ukradene umetnine in starine. Lexi Vaziri je iznajdljiva tatica umetnin, ki jo preganja tragična izguba očeta, za kar pa krivi Dannyja.

Ko terorist Karim Farouk ukrade neprecenljivo umetnino in ugrabi Dannyjevo mentorico, dr. Anno Castillo, Danny izuči Lexi, da mu pomaga spraviti Farouka za zapahe in rešiti Anno. Med lovom na Farouka naletita na ljudi, ki bi lahko bili koristni zavezniki ali pa nevarni sovražniki.