TV namigi: Mož z Lune, Izvleček in Guru

Petek, 29. januarja

Mož z Lune: TV SLO 1 ob 22.55

Izvleček: Planet TV 2 ob 21.10

Guru: Kino ob 21.55

Andy Kaufman je že kot majhen otrok rad nastopal. Ko odraste, na odru privzema različne vloge, ki se v stresnih situacijah pojavijo tudi v resničnem življenju. Tako kot on so tudi njegovi nastopi ekscentrični. Nekega večera pa eden od njegovih nastopov pritegne pozornost agenta, ki za Andyja dobi vlogo v sitcomu Taksi.Zgodba o ekscentričnem komiku Andyju Kaufmanu od njegovega otroštva na Long Islandu do smrti leta 1984. Bil je mojster nastopanja. Izmišljal si je različne like, na primer lasvegaškega pevca Tonyja Cliftona. V to vlogo se je tako vživel, da je sam postal Tony.Joel ima navidez popolno življenje, je lastnik podjetja, ima lepo hišo z bazenom in privlačno ženo. A bazen nujno potrebuje čiščenje, žena ga v postelji ves čas zavrača, grozi mu celo odškodninska tožba. Toži ga namreč delavec, ki se je poškodoval pri delu. Toda nekega dne pride v tovarno privlačna mladenka Cindy in takoj pritegne njegovo pozornost.Jason Bateman je bil pred leti prva izbira za junake komedij, a v Izvlečku kritikov ni pretirano navdušil. Tudi sicer so zapisali, da ustvarjalci še zdaleč niso izrabili vseh potencialov filma in da so bolj kot glavni prepričljivi stranski igralci.Ramu Gupta je indijski učitelj plesa, ki sanja o Hollywoodu. Ko ga obišče prijatelj Vijay iz New Yorka in se hvali, kako razkošno živi, se Ramu odloči, da se bo tudi on preselil tja. A čaka ga veliko razočaranje. Vijay v resnici živi precej skromno.Nekega dne se mu nasmehne sreča. Na avdiciji za film mu dodelijo vlogo, a Ramu ne ve, da bo igral v pornografskem filmu.