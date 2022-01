TV namigi: Na begu, Sledi v snegu in Miza št. 19

Sobota, 22. januarja

Na begu: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Sweethearts. Nem., 2019. Režija: Karoline Herfurth. Igrajo: Karoline Herfurth, Hannah Herzsprung, Anneke Kim Sarnau, Frederick Lau, Ronald Zehrfeld. Krim. 110 min.

Franziska oziroma Franny ima na delovnem mestu pogosto panične napade, ki v očeh njenih nadrejenih postajajo vse bolj nadležni, zato jo šefica lepega dne pošlje domov. Franny se na poti znajde sredi ropa draguljarne in postane talka profesionalne roparke Mel, hkrati tudi matere samohranilke.

V komične zaplete in preobrate se vključi še stroga in nepopustljiva policistka Ingrid, zato morata Franny in Mel bežati skupaj, čeprav je Franny Melina talka. Franny vse bolj razume Mel in ji hoče pomagati, Mel pa si vzame še enega talca, simpatičnega in privlačnega policista ...

Sledi v snegu: TV SLO 1 ob 22.20

Vikendova ocena: 5 (0d 5)

Wind River. ZDA, 2017. Režija: Taylor Sheridan. Igrajo: Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Kelsey Asbille, Teo Briones. Krim. 115 min.

Sledi v snegu Foto Tv Slo

Scenarist filmov Sicario in Za vsako ceno se je tokrat znašel v vlogi režiserja, ki nam daje uvid v problematična ameriška družbena vprašanja, posebej v staroselskih rezervatih, daleč od roke pravice.

Cory Lambert je izkušen lovec, ki v indijanskem rezervatu Wind River lovi predvsem kojote in druge plenilce. V divjini naleti na zmrznjeno truplo mladoletnice, ki so jo posilili in ubili. Da bi čimprej našli storilca, v rezervat pošljejo mlado agentko FBI Jane Banner. Ta ni seznanjena z grobim terenom in težkimi vremenskimi razmerami, zato za pomoč pri svojih preiskavah prosi Coryja in skupaj se podata na temačno pot.

Miza št. 19: Planet TV ob 19.50

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Table 19. ZDA, 2017. Režija: Jeffrey Blitz. Igrajo: Anna Kendrick, Rya Meyers, Charles Green, Lisa Kudrow, Craig Robinson. Kom. 100 min.

Miza št. 19 Foto Planet Tv

Eloise naj bi bila častna družica na poroki svoje prijateljice, vendar so ji to vlogo odvzeli, potem ko ji je njen fant, ki je hkrati tudi nevestin brat ter poročna priča, kar prek sporočila dal košarico. Eloise sklene kljub temu priti na poroko, če so jo že povabili, in navsezadnje je to poroka njene najboljše prijateljice.

Posadijo jo za zloglasno »mizo 19« v ozadju, skupaj z vsemi drugimi nezaželenimi gosti: mladoletnimi čudaki, družbenimi neprilagojenci in povabljenci iz gole vljudnosti, za katere si nihče ni mislil, da se bodo tam tudi v resnici prikazali ...