TV namigi: Nadarjena, Pogovor in Slovenski likovni simboli

Sreda, 29. decembra

Nadarjena: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Gifted. ZDA, 2017. Režija: Marc Webb. Igrajo: Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Octavia Spencer, Jenny Slate. Drama. 115 min.

Ameriška drama o nadarjeni sedemletnici, za katero se vname bitka za skrbništvo med njeno babico, ki ima za njeno nadpovprečno inteligenco visokoleteče cilje, in njenim stricem, ki noče, da bi bila prikrajšana za normalno otroštvo.

Frank Adler (Evans) je samski moški, ki v obalnem mestu na ameriški Floridi vzgaja svojo navihano, visoko nadpovprečno inteligentno nečakinjo Mary (Grace). Deklici želi omogočiti srečno otroštvo, vendar te namene ogrozi njegova mati Evelyn (Duncan), premožna Bostončanka, ki opazi matematične sposobnosti svoje sedemletne vnukinje, kar načne odnos med Frankom in Mary.

Pogovor s predsednikom vlade in Pogovor z opozicijo: TV SLO 1 ob 20.00 in 21.00

Slo., 2021. Voditelj pogovora s predsednikom vlade: Jože Možina. Voditeljica pogovora z opozicijo: Lidija Hren. Inf. odd. 60 min in 55 min.

Pogovor s predsednikom vlade Foto Jože Suhadolnik/delo

Pogovor z opozicijo Foto: Jure Eržen/delo

Pandemija covida, ukrepi za njeno zajezitev, kot sta pogoj PCT in cepljenje, protikoronski ukrepi v gospodarstvu, trenja v koaliciji, neuspešne interpelacije opozicije, ustavna obtožba, politične napetosti v času, ko je Slovenija predsedovala Svetu Evropske unije ...

To bodo verjetno glavne teme pogovora s premierom Janezom Janšo in nato tudi pogovora s povabljenimi predsedniki vseh opozicijskih strank.

Slovenski likovni simboli: TV SLO 1 ob 17.30

Slo., 2021. Režija: Božo Grlj. Dok. odd. 30 min.

Slovenski likovni simboli Foto Tv Slo

Ob trideseti obletnici samostojne države so v Uredništvu izobraževalnih oddaj pripravili oddajo, v kateri so si kot izhodišče postavili vprašanje o specifičnem izrazu, vsebini in slogu slovenske likovne umetnosti v zgodovini in danes.

S to temo so se ukvarjali strokovnjaki in umetniki zlasti na prelomu iz 19. v 20. stoletje, ko se je vzpostavljala nacionalna umetnost v ustvarjalnem, organizacijskem in študijskem smislu, danes pa nekateri menijo, da ta vprašanja niso več aktualna.