TV namigi: Naših šest celin, John Wick 2, Podpornica in Piranje

Nedelja, 1. oktobra

Naših šest celin: Afrika (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

Unsere Kontinente. Nem., 2022. 1/6. Režija: Sigrun Laste, Raphael Wüstner. Dok. serija. 60 min.

Serija je geološka in kulturnozgodovinska biografija sveta. Pred približno 200 milijoni let je supercelina Pangea razpadla in celine so začele svojo pot tja, kjer jih na zemljevidu vidimo danes. Vreme, morski tokovi in selitve živali odločilno vplivajo na razmere, v katerih živijo ljudje. Kako je narava oblikovala človeške kulture?

Afrika je zibelka človeštva in celina, ki je za človeka že od nekdaj velikanski izziv. Prihajali so tuji osvajalci, zasužnjevali ljudi ter uničili zgodovinski spomin na prvobitne prebivalce. Afriška ljudstva, ki so jih izoblikovale razmere na celini, zdaj čaka zahtevna prihodnost.

John Wick 2 (Premiera): Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

John Wick: Chapter 2. Koprod., 2017. Režija: Chad Stahelski. Igrajo: Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane, Ruby Rose, Common. Akc. film. 130 min.

Drugi del akcijske franšize o Johnu Wicku je s svojo kinematografsko dovršenostjo in prepričljivimi igralskimi nastopi prepričal tako kritike kot gledalce. Legendarni plačani morilec John Wick se je prisiljen vrniti iz upokojitve, potem ko ga nekdanji sodelavec prosi za pomoč, da bi lahko prevzel tajno združbo, ki stoji na čelu vseh najhujših plačanih morilcev na svetu. John Wick se odpravi v Rim, da bi izpolnil svojo obljubo, a kmalu ugotovi, da bo naloga vse prej kot preprosta, saj mu je za petami celoten ceh plačanih morilcev in čisto vsak med njimi ga hoče pokončati ...

Podpornica (Premiera): TV SLO 1 ob 22.25

Soutien de famille. Fr., 2022. Režija: Maxime Berthou, Mark Požlep. Dok. film. 85 min.

Podpornica. Foto TVS

Dokumentarec je filmski esej vizualnih umetnikov Maxima Berthouja in Marka Požlepa, ki temelji na njunem projektu Hogshead 733. Vključuje potovanje, morsko dogodivščino, prepredeno z zgodbo o dediščini, prijateljstvu in viskiju.

Maxim in Mark sta se namreč odločila preobraziti staro ribiško barkačo iz leta 1941 v plovno jadrnico in se nato z njo podati na njenih zadnjih 733 milj jadranja, na Škotsko, kjer naj bi plovilo, prepojeno z morjem in pustolovščinami, dokončno preobrazili v dva soda viskija. Maxim in Mark na tej poti tako postaneta obrtnika, mornarja in mojstra destilacije.

Piranje: TV SLO 2 ob 22.55

Vikendova ocena: 3 (od 5)

La Paranza dei bambini. Ita., 2019. Režija: Claudio Giovannesi. Igrajo: Francesco Di Napoli, Viviana Aprea, Mattia Piano Del Balzo, Ciro Vecchione, Ciro Pellechia. Krim. 115 min.

Piranje. Foto TVS

Nicola, Briato, Lollipop in druščina so predrzni in neustrašni najstniki, ki živijo bolj kot ne na ulicah zloglasne četrti Sanita. Edini vzorniki teh petnajstletnikov so lokalni kriminalci, zato na vse mogoče načine iščejo lahko pot do denarja, ki jim bo omogočil nakup dizajnerskih oblačil in najnovejših športnih copat. Na strehah stavb v svoji četrti se urijo v streljanju, prodajajo mamila na ulicah in ne oklevajo, ko je treba za dosego svojih ciljev poseči po orožju. Njihov vodja Nicola je prebrisan in pameten, tako da tolpi kmalu uspe »prevzeti« četrt. Ampak zdaj vstopijo v igro velikih, kajti izzovejo enega od starih šefov. Staro pravilo pa še vedno velja: kdor je na vrhu danes, je lahko jutri že v krsti …

Roberto Saviano, avtor znamenite knjige Gomora, je v tokratnem scenariju obravnaval odraščanje in razvoj novih generacij neapeljske mafije v zloglasni četrti Sanita. A žal je tokratni izdelek precej bolj klišejsko mafijski kot prejšnji