TV namigi: Navzkrižja, Gernika in Kako je biti mlad

Sreda, 23. marca

Navzkrižja: TV SLO 1 ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Kollision. Dan., 2019. Režija: Mehdi Avaz. Igrajo: Nikolaj Lie Kaas, Cecilie Stenspil, Karla Avaz, Albert Rudbeck Lindhardt, Henning Jensen. Drama. 115 min.

Družinska drama, posneta po resničnih dogodkih. Na videz povsem normalna družina zapade v hudo krizo, ko starša izgubita sina zaradi srčne napake. Mati se zaradi tega oddalji od preostale družine, saj krivi svojega moža, sinovega očeta, da je brez nje sprejel prenaglo odločitev za operacijo, ki je sina dokončno pogubila.

Iz Afganistana se celo vrne ženin brat in se postavi na sestrino stran. Mati hoče s pomočjo sodišča doseči prepoved druženja preostale hčerke z očetom, a se ji ta nikakor ni pripravljen odreči. Edini, ki očetu stoji ob strani, je njegov oče …

Gernika: Kanal A ob 21.45

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Guernica. Špa., 2016. Režija: Koldo Serra. Igrajo: James D'Arcy, María Valverde, Jack Davenport, Ingrid García Jonsson, Álex García. Drama. 130 min.

Gernika Foto Pro Plus

Državljanska vojna, ki divja med republikansko vlado in bojnimi silami poznejšega diktatorja Francisca Franca, vpliva tudi na življenja prebivalcev baskovskega mesteca Gernika. Tu se prekrižata usodi ciničnega ameriškega novinarja Henryja in Terese – republiške cenzorke, zadolžene za nadzor novic, ki jih novinarji pošiljajo v tujino

V njuno razmerje se vplete sovjetski aparatčik Vasilij, ki so ga proti njegovi volji poslali v Španijo, da bi svetoval republikanski vladi. Njihova življenja in čustva se znajdejo na preizkušnji, ko nemške letalske sile napadejo mesto.

Kako je v naši domovini biti mlad: TV SLO 1 ob 17.20

Slo., 2022 Režija: Amir Muratović. Dok. film. 30 min.

Kako je v naši domovini biti mlad Foto Tv Slo

V Sloveniji imamo najmanjše število mladih v zgodovini samostojne države. Njihovo število je upadlo kar za tretjino.

Strokovnjaki so v tokratni nacionalni raziskavi ugotovili številne razlike v vedenju in življenju mladih s tistimi izpred desetih let. Donedavna pasivnost mladih je obrnila trend, zgodil se je odboj. Čedalje bolj digitalizirana mladina se intenzivneje ukvarja s svojim zdravjem, športom, umetniškim udejstvovanjem, celo politika jih vse bolj zanima. Še nikoli doslej nismo imeli tako polarizirane mladine.