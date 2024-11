TV namigi: Ne podcenjujte amaterskih zgodovinark! Vrača se Grantchester.

Sreda, 20. novembra

Izgubljeni kralj (Premiera)

TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Lost King. VB, 2022. Režija: Stephen Frears. Igrajo: Sally Hawkins, Steve Coogan, Shonagh Price, Helen Katamba, Harry Lloyd, Lewis Macleod, Jenny Douglas. Drama. 115 min.

Film Stephena Frearsa o amaterski zgodovinarki, ki pomaga najti več kot petsto let izgubljene posmrtne ostanke enega izmed najbolj kontroverznih angleških kraljev, Riharda III., je bil posnet po resnični zgodbi.

Philippa Langley (odlična Sally Hawkins) je pisateljica srednjih let, ki se spopada z zdravstvenimi težavami in nedavno ločitvijo. Ko odkrije skupino amaterskih zgodovinarjev, ki želijo povrniti ugled Rihardu III., njeno življenje dobi nov smisel. Kmalu ugotovi, da se kraljevi posmrtni ostanki – morda! – skrivajo pod parkiriščem v Leicestru.

Njena trditev naleti na zasmehovanje in dvom pri stroki in v javnosti ter na nerazumevanje pri prijateljih, razen pri njenem nekdanjem možu (Steve Coogan). A to Philippi ne vzame poguma. Z vso vnemo sledi svojemu občutku in se pogumno spopade z najuglednejšimi zgodovinarji in akademiki. Prisili jih, da začnejo znova razmišljati o enem izmed najspornejših kraljev v zgodovini Anglije in se dokopljejo do neprecenljive zgodovinske najdbe.

Grantchester (Premiera)

Star Crime ob 22.00

Grantchester. VB, 2024. 9. sezona. 1/8.Režija: Katherine Churcher. Igrajo: Robson Green, Tom Brittney, Al Weaver, Tessa Peake-Jones, Kacey Ainsworth. TV serija. 60 min

Grantchester. Foto Star Crime

Will in Geordie raziskujeta skrivnostno smrt cirkusanta. Will pa prejme presenetljivo ponudbo, zaradi katere podvomi o svojem življenju v Grantchestru.

Deveta sezona uspešne kriminalne serije, zakorenijene v 60. leta 20. stoletja, spremlja preiskovalce zločinov, ki so na sledi podlim cirkusantom in prevarantskim arheologom, ob tem pa raziskujejo spolno politiko na delovnem mestu in pomen vere v skupnosti. Skrivnostne sledi vodijo k napetemu finalu, tako da bo ta sezona najdrznejša doslej.

Glasba za večnost: Bachovi Brandenburški koncerti

TV SLO 2 ob 20.00

Music for Eternity - Bach's Brandenburg Concertos. Koprod., 2021. Dok. odd. 55 min.

Glasba za večnost: Bachovi Brandenburški koncerti. Foto TVS

Brandenburški koncerti Johanna Sebastiana Bacha spadajo med najbriljantnejše skladbe iz zakladnice klasične glasbe in obdobja baroka v glasbi. Vsak od šestih koncertov je mojstrovina, vsak je potovanje v lastno glasbeno vesolje.

Priznana in karizmatična avstralska flavtistka Ana de la Vega se poda v iskanje sledi krajev, kjer je Bach živel in delal. Ob 300-letnici Brandenburških koncertov njihove sledi Išče v Leipzigu, Weimarju, Köthnu in Berlinu. V filmu nastopajo tudi Alexander Sitkovetsky, Ramón Ortega Quero, Cyrus Allyar, Johannes Berger in Württemberški komorni orkester Heilbronn.

Sod smodnika

TV SLO 2 ob 23.15

The Tinderbox. VB, 2022. Režija: Gillian Mosely. Dok. odd. 65 min.

Sod smodnika. Foto TVS

Oddaja režiserke, ki je odrasla v tradicionalno judovski družini, ponuja celovit zgodovinski pregled in analizo geopolitičnih dejavnikov, ki so zanetili izraelsko-palestinski spor in ga še vedno ohranjajo. Obenem poskuša odgovoriti na vprašanje, kaj bi bilo potrebno za končanje spora. Režiserka je tako spregovorila z obema stranema, v filmu tako svoja stališča predstavijo judovski naseljenci in politični pripadniki Hamasa.

Med drugim film prikaže tudi britansko odgovornost za spor. Britanci so v svojem kolonializmu segli tudi na to območje in se vmešali z razvpito Balfourjevo deklaracijo 1917, s katero so želeli pridobiti nadzor nad Bližnjim vzhodom.