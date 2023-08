TV namigi: Ne pozabite na šoferja, Titanik: popotovanje ... in Gorjani

Torek, 29. avgusta

Ne pozabite na šoferja (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Don't Forget the Driver. VB, 2019. 1/6. Režija: Tim Kirkby. Igrajo: Toby Jones, Claire Rushbrook, Joni Ayton-Kent, Stephen Bent, Susanne Brown. Hum. miniserija. 35 min.

Peter je voznik avtobusa in živi v majhnem obmorskem mestu, kjer se bolj malo dogaja, še manj spreminja. Njegovi vsakdan poteka rutinsko in dan je enak dnevu. Naveličan je vožnje po vedno isti progi, njegove stranke so največkrat turisti, ki jih pelje na ogled bližnjih znamenitosti. Podobno svoje življenje doživljata tudi Petrova mama Joy in hči Kayla. Nekaj vedrine v Kaylino življenje vnaša prijatelj Brad, ki ima poseben smisel za humor in oblačenje. Petrova prijateljica Fran si želi, da bi Peter več pozornosti kot njenemu invalidnemu sinu posvečal njej.

V prvem delu Peter pokliče brata dvojčka, ki živi razkošno v Avstraliji, in mu potoži o naporni hčerki in dementni materi. Omeni mu tudi čudno reč, ki jo je naplavilo na obalo. Peter zjutraj vrže iz avtobusa Pjotra, ki živi v avtobusu, in skupino ljudi odpelje v Dunkirk, da bi se poklonili žrtvam vojne. Spremlja ga živahni in premeteni voznik Dave.

Titanik: popotovanje v drobovje velikana (Premiera): TV SLO 1 ob 20.40

Titanic, anatomie d'un géant. Fr., 2022. Režija: Nicolas Brénéol. Dok. odd. 55 min.

Titanik: popotovanje v drobovje velikana. Foto TVS

Titanik se je v zgodovino zapisal kot najslavnejši čezoceanski parnik na svetu, njegov brodolom pa velja za eno najhujših nesreč v sodobni zgodovini. O tragični usodi Titanika in njegovih potnikov pripovedujejo številne knjige in filmi, veliko manj znana pa je zgodba o pustolovščinah pionirjev, ki so hoteli potnikom ponuditi ladje, kakršnih človeške roke dotlej še niso zgradile.

V dokumentarni oddaji poznavalci te veličastne ladje razkrijejo marsikatero doslej neznano podrobnost Titanikove zgodbe, tridimenzionalne animacije in digitalno oživljene fotografije pa gledalca popeljejo v osrčje ladjedelnice, kjer so več let gradili to plavajočo palačo.

Gorjani (Premiera): Planet 2 ob 21.00

Mountain Men. ZDA, 2012. 1. sezona. 1. del. Resn. šov 50 min.

Gorjani. Foto Planet TV

V Ameriki obstajajo moški, ki se še vedno ukvarjajo s kmetovanjem, lovom in nastavljanjem pasti, da bi preskrbeli svojo družino. To so gorjani.

V resničnostno-dokumentarni seriji, ki sicer traja že enajst sezon, spremljajo može od Apalačev do Skalnega gorovja in Aljaske, katerih preživetje temelji na uporabi starih veščin, ki so bile izpopolnjene že pred mnogimi stoletji. Gledalci bodo lahko videli njihov boj za hrano in denar, ki ga potrebujejo, da lahko preživijo v najhladnejših mesecih leta.