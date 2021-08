TV namigi: Nedolžna, princesa Diana in Zlati kraljici

Nedelja, 29. avgusta







Nedolžna: TV SLO 2 ob 21.40

Kako je Diana postala princesa: Planet TV ob 22.10

Kako je Diana postala princesa Foto Planet Tv

Elizabeta I. in Elizabeta II.: Zlati kraljici: TV SLO 2 ob 20.00

Elizabeta I. in Elizabeta II.: Zlati kraljici Foto Tv Slo

V prvi sezoni je bil glavni lik David Collins, ki je bil obsojen umora svoje žene.V drugi sezoni je v ospredju učiteljica Sally Wright, ki so jo pred petimi leti obsodili, ker naj bi umorila svojega dijaka, 15-letnega Matthewa Taylorja, s katerim naj bi imela razmerje. Na novem sojenju je bila Sally oproščena in zdaj se vrne v svoj kraj Keswick, da bi tam živela naprej. Mattyjeva starša sta ogorčena in razočarana nad razsodbo, policija pa dobi nalogo, da ponovno razišče primer in odkrije morilca. Preiskavo prevzame inšpektor Braithwaite z ekipo.Sramežljivo podeželsko dekle Diana Spencer čez noč postane najslavnejša ženska na svetu in predmet neprizanesljive pozornosti javnosti. Leta 1981 se je tedaj 20-letna Diana zaročila z angleškim prestolonaslednikom, princem Charlesom, ki je bil takrat star 33 let. Bila je prva princesa v zgodovini, ki je bila pred poroko v kraljevo družino zaposlena.Dokumentarni film razkriva življenje naivne mladenke v letih in mesecih pred njeno poroko s princem Charlesom ter spremlja njeno neprimerljivo in izzivov polno pot, na kateri je postala ikona, princesa ljudskih src, princesa Diana.Dokumentarna oddaja v dveh delih predstavlja presenetljive vzporednice med odločitvami, ki sta jih, sicer štiri stoletja narazen, sprejemali znameniti vladarici – kraljici Elizabeta I. in Elizabeta II., pa tudi vzporedni zgodbi škotske kraljice Marije Stuart in princese Diane.Tako Elizabeta I. kot Elizabeta II. sta se rodili kot manj pomembni članici kraljeve družine in si morali prestol priboriti, saj jima ni bil namenjen. Sedanja britanska vladarica je prestol zasedla po abdikaciji strica Edvarda VIII. in smrti očeta Jurija VI. ...