TV namigi: Neomajno zaupanje, Noro bogati Azijci in Džokejka

Nedelja, 8. septembra

Neomajno zaupanje (Premiera)

TV SLO 1 ob 22.20

Total Trust. Niz., 2023. Režija: Zhang Lynn. Dok. film. 100 min.

Digitalne možnosti družbenega nadzora na Kitajskem so vodile do ravni državnega nadzora brez primere. S samocenzuro ali vohunjenjem za sosedi nadzor ne zajema le tistih, ki jih vlada dojema kot grožnjo, ampak vedno bolj povsem navadne državljane: ne glede na to, ali kupujete rože, peljete otroka v šolo ali ponoči odnašate smeti.

Neomajno zaupanje je osupljiva zgodba o tehnologiji nadzora, zlorabi oblasti in (samo)cenzuri. Skozi pretresljive zgodbe ljudi na Kitajskem, ki so jih nadzorovali, ustrahovali ali celo mučili, spoznavamo nevarnosti tehnologije in njeno moč. Film opozarja na vse pogostejšo uporabo orodij za nadzor po vsem svetu.

Noro bogati Azijci

POP TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Crazy Rich Asians. ZDA, 2018. Režija: Jon M. Chu. Igrajo: Constance Wu, Henry Golding, Michelle Yeoh, Gemma Chan, Lisa Lu. Kom. 145 min.

Noro bogati Azijci Foto Pro Plus

Po knjižni uspešnici posneta zgodba spremlja Rachel Chu, Američanko kitajskega rodu iz New Yorka, ki se s svojim fantom Nickom Youngom odpravi na poroko njegovega najboljšega prijatelja v Singapur.

Toda Nick je svojemu dekletu pozabil povedati nekaj ključnih podrobnosti. Kot prvo – odraščal je v hiši, ki je videti kot palača; kot drugo – več časa je preživel na zasebnih letalih kot v avtomobilih; in kot tretje – povsem slučajno je eden najbolj zaželenih samskih moških v državi. Kot Nickovo dekle ima Rachel v trenutku, ko stopi iz letala, tarčo na hrbtu ...

Džokejka

TV SLO 1 ob 15.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Ride Like A Girl. Avstral., 2019. Režija: Rachel Griffiths. Igrajo: Teresa Palmer, Sam Neill, Brooke Satchwell, Anneliese Apps. Bio. film. 95 min.

Džokejka Foto Tv Slo

Biografski film o športnici Michelle Payne – prvi in še vedno edini ženski, ki je zmagala na največji konjski dirki v Avstraliji.

Michelle je najmlajša med desetimi otroki v konjerejski družini. Že od ranega otroštva je zaljubljena v družinski posel in želi tekmovati na turnirjih. Nihče ne verjame v njen uspeh, saj je drobne rasti, na videz preveč krhka, da bi se pomerila v tekmovalnem športu, v katerem največ štejeta moč in vzdržljivost. A Michelle s pomočjo trenerja svetu dokaže, da se je motil. Z najljubšim konjem osvoji prvo nagrado na največji konjski dirki v Avstraliji.