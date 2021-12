TV namigi: Neuklonljivi, Dan padca Bastilje in Kralj komedije

Petek, 10. decembra

Neuklonljivi: TV SLO 2 ob 21.20

We Hold the Line. Nem., 2020. Režija: Marc Wiese. Dok. film. 60 min.

Na Filipinih se Nobelova nagrajenka za mir, novinarka Maria Ressa, s sodelavci na novinarsko-raziskovalnem portalu Rappler bori proti diktaturi nasilnega predsednika. Duterte, ki si je podredil medije in sodstvo, je v t. i. vojni proti drogam dal pobiti na tisoče ljudi in večkrat javno priznal, da je ubijal tudi sam, seveda ne prenese pokončne drže novinarke. Mario Resso nenehno blatijo na družbenih omrežjih, vlada jo je že dala tudi zapreti.

Dokumentarna oddaja prinaša portret odlične raziskovalne novinarke, ki svoje poslanstvo obrambe demokracije opravlja z neverjetno milino, in zakulisni prikaz dela njenih sodelavcev pri Rapplerju.

Dan padca Bastilje: TV SLO 2 ob 22.20

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Bastille Day. ZDA, 2016. Režija: James Watkins. Igrajo: Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon, Kelly Reilly, José Garcia. Akc. film. 100 min.

Michael Mason je Američan, ki se na ulicah Pariza preživlja z žeparjenjem. Nekega dne ukrade plišastega medvedka, za katerega se izkaže, da je v njem skrita bomba. Michael se, osumljen terorizma, požene v beg, za njim pa je agent Cie Sean. A Sean kmalu ugotovi, da se je Michael nehote znašel v dobro načrtovani zaroti. Da bi razkrinkala podkupljene francoske uradnike, morata Michael in Sean združiti moči ter se z učinkovito kombinacijo iznajdljivosti in surovosti upreti zločincem in policistom, ki ju lovijo.

Politični triler, ki ga reši edino prezenca Idrisa Elbe.

Kralj komedije: TV SLO 1 ob 23.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The King of Comedy. ZDA, 1982. Režija: Martin Scorsese. Igrajo: Robert De Niro, Jerry Lewis, Diahnne Abbott, Sandra Bernhard, Ed Herlihy. Kom. 110 min.

Scorsesejeva satirična parabola o ničvrednem komedijantu, ki bi naredil vse za uspeh, je bila navdih za uspešnico Joker.

Robert Pupkin je navzven dobrosrčen mladenič, ki ga mučijo grandiozne blodnje. Prepričan je v svoje izjemne komedijantske sposobnosti, le da ga svet še ni odkril. V svoji kletni sobici vodi zasebni pogovorni šov z Lizo Minelli iz kartona in fantazira, da ga njegov idol, zvezdnik pogovornih šovov Jerry Langford, opeva in snubi kot svojo zamenjavo v oddaji.