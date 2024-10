TV namigi: Nevzgojen in neprilagojen? Ne, ima ADHD

Petek, 25. oktobra

ADHD (Premiera)

TV SLO 2 ob 20.00

Slo., 2024. Režija: Primož Meško. Dokumentarni film. 55 min.

Nevzgojeni, divji, neukrotljivi, neubogljivi, neprilagojeni – s takimi pridevniki so pogosto označeni otroci, ki ne zmorejo biti pri miru in ostati zbrani. Pravijo jim »hiperaktivci«, strokovna diagnoza pa je ADHD, motnja, ki se kaže z različnimi simptomi: poleg hiperaktivnosti oziroma telesnega nemira so to še motnje pozornosti in impulzivnost.

S to motnjo živi osnovnošolec Jon, ki mu kljub težavam ne manjka iskrivosti in humorja. Tridesetletni Matic pa se je, potem ko je dosegel dno, usmeril v pomoč otrokom. Film odpira vrata v Jonov in Matičev vsakdan.

Scenaristka filma, ki ima izhodišče v enem od delov izobraževalno dokumentarne serije Posebne zgodbe, je Milica Prešeren. Avtorica pravi, da novi film pomeni nadgradnjo, saj ponuja globlji vpogled tudi v Matičevo in Jonovo življenje, v življenje njihovih bližnjih in odzive okolice, prav tako pa razkriva način Matičevega dela in prenosa izkušenj na otroke z ADHD.

Sestreljeni

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Into the White. Koprod., 2012. Režija: Petter Næss. Igrajo: Florian Lukas, David Kross, Stig Henrik Hoff, Lachlan Nieboer, Rupert Grint. Zgodovinska drama. 110 min.

Lachlan Nieboer in Rupert Grint v filmu Sestreljeni. Foto TVS

Pomlad leta 1940. Nad Norveško divja letalska bitka med Nemci in Britanci. Na območju med zasneženimi vršaci strmoglavita dve letali – nemško in angleško. Preživeli se skozi snežni metež prebijejo do osamljene lovske koče. Prvi pridejo trije Nemci, in ko kočo najdeta še dva Britanca, ju razglasijo za vojna ujetnika. Nemci določijo črto na tleh koče, čez katero Britanca ne smeta stopiti.

Toda če bodo hoteli preživeti v kruti divjini, bodo morali opustiti stroga pravila in pozabiti na sovražnost. Pod vplivom neusmiljene narave bodo tudi najbolj zagrizeni sovražniki prisiljeni sodelovati, kot bi bili najboljši prijatelji.

Osupljiva zgodba, ki se je odvila med drugo svetovno vojno, je odličen primer protivojnega filma.

Ennio (Premiera)

TV SLO 1 ob 23.10

Ennio. Koprod., 2021. Režija: Giuseppe Tornatore. Dokumentarni film. 155 min.

Ennio Morricone. Foto TVS

Obvezen dokumentarec za vse privržence filmske glasbe!

Če je kakšna glasba presegla filme, za katere je bila ustvarjena, in definirala popularno kulturo 20. stoletja, je to gotovo glasba Ennia Morriconeja, očeta svojevrstnega zvoka špageti vesternov in avtorja ponarodelih napevov tako iz filmov, zapisanih v zgodovino, kot tistih, ki jih pozna le cinefilska peščica.

Film, pod katerega se je podpisal Morriconejev redni sodelavec, filmski režiser Giuseppe Tornatore (Cinema Paradiso), je definitivni dokumentarni poklon velikanu filmske glasbe. Kronološki pregled Morriconejevega opusa z brezmejnim razponom in obsegom lepo dopolnjujejo osebna pričevanja samega skladatelja, prijateljev in sodelavcev. Tudi glasbeni poznavalci ne bodo šli žejni čez vodo, saj film predstavi pronicljive analize kompozicij in skladateljevega edinstvenega, tudi zelo raznovrstnega glasbenega sloga.

Poleg Morriconeja nastopajo še Quentin Tarantino, John Williams, Clint Eastwood, Lina Wertmüller, Liliana Cavani, Hans Zimmer, Terrence Malick, Bernardo Bertolucci, Bruce Springsteen …

Pred filmom je ob 23.00 na sporedu še oddaja Televizorka, v kateri je gost filmski kritik in skladatelje Peter Žargi.