TV namigi: novodobni Plečniki, vrača se Will Trent ter obračun Oblaka in Šeška

Četrtek, 19. septembra

Mostovi na slikah neba (Premiera)

TV SLO 1 ob 21.10

Slo., 2023. Režija: Boris Jurjaševič. Dok. film. 55 min.

Slovensko arhitekturo sta zaznamovala Plečnik in Vurnik. Njunima vlogama se približujeta Viktor Markelj in Marjan Pipenbaher iz Slovenske Bistrice.

Nista arhitekta, pač pa projektanta mostov in viaduktov. Za seboj imata bogato inženirsko in mostograditeljsko kariero, podpisala sta se pod dvesto uresničenih in večkrat na natečajih nagrajenih projektov.

Mostovi na slikah neba. Foto TVS

Njuni mostovi premoščajo reke tudi v tujini, v Izraelu, Turčiji, Nemčiji, Srbiji, na Hrvaškem, Poljskem in Maleziji. Po njuni zaslugi je Maribor postal zibelka mostograditeljstva v Sloveniji in Evropi. Projektanta v filmu povesta, da najprej skleneta pogodbe z bregovi rek, šele potem z investitorjem.

Dokumentarni film, posnet po scenariju Zdenka Kodriča pripoveduje zgodbo o velikem uspehu.

Benamijn Šeško in Jan Oblak

Nogomet (M): Atletico Madrid – Leipzig.

Kanal A ob 20.30

UEFA Liga prvakov 2024/2025. Prenos. 160 min.

Za Slovence bo najzanimivejši obračun uvodnega kroga v Madridu, kajti obeta se slovenski derbi. Pri domačih Jan Oblak, na nasprotni strani Benjamin Šeško in Kevin Kampl. Zlasti zanimivi bodo obračuni izkušenega vratarja in obetavnega napadalca!

Grace in Frankie

Star Life ob 21.00

Grace and Frankie. ZDA, 2015. 1. sezona. 1/13. Režija: Tate Taylor. Igrajo: Lily Tomlin, Martin Sheen, Baron Vaughn, Mary Linda Phillips, Dale Waddington. Hum. nad. 30 min.

Grace (Jane Fonda) je upokojena lastnica kozmetičnega podjetja, ki ga zdaj vodi njena hči. Frankie (Lily Tomlin) je hipijevska učiteljica umetnosti. Skupno jima je dejstvo, da sta njuna moža Robert (Martin Sheen) in Sol (Sam Waterston) uspešna odvetnika v San Diegu v Kaliforniji.

Njuni življenji se obrneta na glavo, ko Robert in Sol oznanita, da nista le poslovna partnerja. Že dolgo sta zaljubljena in zapuščata svoji ženi. Zdaj sta ženski, ki si nikoli nista bili posebej všeč, prisiljeni živeti skupaj, medtem ko se spopadata z družinsko dramo, zdravstvenimi težavami, poslovnimi podvigi in romantičnimi pretresi na poti, da postaneta najboljši prijateljici.

Na TV SLO 2 ob ob 21.35 na sporedu tudi drama Emma Bovary, ki na zelo zanimiv, občuten in vznemirljiv način oživi literarno osebnost Emme, ki se naši sodobnosti predstavi kot zgodovinsko avtentičen, polnokrven ženski lik.

Will Trent (Premiera)

Star Crime ob 22.00

Will Trent. ZDA, 2023. 2. sezona. 1/10. Režija: Howard Deutch. Igrajo: Ramon Rodriguez, Erika Christensen, Iantha Richardson, Jake McLaughlin, Sonja Sohn. Nad. 60 min.

VIKEND - Will Trent - Will Trent Foto Tvspored-service Tvspored-service

Will Trent je odraščal v sistemu rejništva v Atlanti, kar je nanj trajno vplivalo. Čeprav je disleksik, je postal posebni agent. Ker je zelo pozoren, reši največji delež primerov, kar med sodelavci povzroča precej zavisti.

V novi sezoni Will in strokovnjakinja za bombe Cricket začneta preiskavo avtobombe, ki razkrije več, kot se zdi na prvi pogled. Medtem ko se odvijajo spletke, se Angie bori za vrnitev na delo, Ormewoodovo domače življenje se zaplete, Faith pa razvija svoj odnos z Lukom.