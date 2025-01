TV namigi: obdukcija Jugoslavije, nemirna cesarica in Trumpov kriminalni primer

Četrtek, 23. januarja

Odhod iz Beograda (Premiera)

TV SLO 1 ob 21.10

Slo., 2025. Režija: Matjaž Mihelčič. Dok. film. 55 min.

22. januarja 1990 je slovenska delegacija protestno zapustila 14. izredni kongres Zveze komunistov Jugoslavije, kar je bil eden korakov, ki so vodili do plebiscita za samostojnost Slovenije in odcepitev od SFRJ. »Na kongres smo odšli z občutkom, da gremo operirat bolnika, na koncu pa smo bili priče obdukciji,« je leta 1990 dejal član tedanje slovenske delegacije in nekdanji predsednik Slovenije Borut Pahor.

Pomembno je sicer zavedanje, da se je sama osamosvojitev Slovenije začela že dosti prej pred vojaškim spopadom – z delovanjem v intelektualnih krogih, glasbeni sferi, študentskih organizacijah itd.

Dokumentarec se osredotoči na slovenske udeležence, ki so aktivno delovali na 14. kongresu, ter na ostale udeležence iz drugih republik bivše države Jugoslavije. Dokumentarni film bogatijo zanimivi arhivski posnetki dogodkov, ki se prepletajo z današnjimi posnetki krajev in ljudi.

Dan neodvisnosti: Nova grožnja

Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Independence Day: Resurgence. ZDA, 2016. Režija: Roland Emmerich. Igrajo: Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Jessie Usher, Bill Pullman, Maika Monroe. Akc. film. 135 min.

Dvajset let po dogodkih iz prvega dela, ko se je človeštvo komaj ubranilo pred Nezemljani, se Zemlji približuje nova nevarnost. Zlobnim vesoljcem je tik pred porazom uspelo poslati klic v sili, da bi priklicali še večjo vojsko. Ljudje so se v tem času s pomočjo novih tehnologij poskusili pripraviti na morebitno novo invazijo, toda novo orožje vesoljskih zavojevalcev lahko s pomočjo spreminjanja gravitacije v trenutku uniči celotna mesta.

Namesto Willa Smitha bomo tokrat videli Liama Hemswortha, preostala prvotna zasedba pa ponovi svoje vloge iz izvirnika, čeprav z nekoliko manj šarma kot v prvo.

Korzet

TV SLO 2 ob 22.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Corsage. Koprod., 2022. Režija: Marie Kreutzer. Igrajo: Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz, Jeanne Werner, Alma Hasun. Bio. film. 115 min.

Korzet. Foto TVS

Cesarico Elizabeto - Sisi slavijo zaradi njene lepote in izbranega okusa. Leta 1877 pa Sisi praznuje že svoj štirideseti rojstni dan in da bi ohranila svojo javno podobo, si steznik zavezuje vse tesneje.

A čeprav je Elizabetina vloga na dvoru zgolj simbolična, njena lakota po znanju in življenjskih izkušnjah še nikoli ni bila večja. Samosvoja in nepredvidljiva cesarica tako postaja na Dunaju vse bolj nemirna.

Film je fikcijski pogled na leto življenja slavne cesarice, ki ga na višjo raven dvigne še odlična igra Vicky Krieps.

Trump: Primer kriminalne zarote (Premiera)

HBO ob 21.45

Trump: The Criminal Conspiracy Case. VB, 2024. Režija: Marian Mohamed. Dok. film. 90 min.

Trump: Primer kriminalne zarote. Foto HBO

Potem ko je na volitvah leta 2020 Donald Trump volitve v zvezni državi Georgii izgubil samo za 11.780 glasov – Joe Biden in Kamala Harris ste prejela 2.473.633 glasov, Donald Trump in Mike Pence pa 2.461.854 – je Trump na vsak način skušal spremeniti ta rezultat.

Dokumentarni film spremlja drzne poskuse Donalda Trumpa, da bi spremenil rezultate volitev leta 2020, in kako je to vodilo do njegove aretacije ter kazenskega pregona.