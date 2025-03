TV namigi: oskarji, Spielbergovo otroštvo in invalidi prostovoljci

Nedelja, 2. marca

97. podelitev oskarjev (Premiera)

TV SLO 1 ob 0.20

Oscars Live. ZDA, 2025. Režija sl. prenosa: Urška Žnidaršič. Prenos. 300 min.

Ameriška filmska akademija bo tudi letos podelila nagrade za najbolj izstopajoče filmske dosežke. Podelitev oskarjev bo vodil petkratni dobitnik emmyja, televizijski voditelj in komik Conan O'Brien.

V studiu Televizije Slovenija bosta dogajanje v živo komentirala filmska kritika Ana Jurc in Marcel Štefančič jr., dogajanje na rdeči preprogi pa Melita Kontrec z gosti.

V prilogi Vikend smo napovedali nekaj glavnih dobitnikov oskarjev.

Vikendova napoved:

Film

Anora. Foto Press

Oskarja bo dobil: Anora

Morda preseneti: Konklave

Kljub ravnodušju kritikov in občinstva je sprva na podelitvah nagrad slavil muzikal Emilia Pérez, dokler zaradi škandala z glavno igralko ni več. V zadnjih tednih se v ospredje prebija romantična drama Anora, najlahkotnejši film iz opusa Sea­na Bakerja, za petami pa ima politični triler o izboru papeža, Konklave.

Glavna igralka

Substanca. Foto Press

Oskarja bo dobila: Demi Moore, Substanca

Morda preseneti: Mikey Madison, Anora

Demi Moore je izredno karizmatična v Substanci, ZF-grozljivki in ostri družbeni kritiki Holly­wooda. Kot je očitno iz prejšnjega stavka, to ne pomeni nujno zmage, saj nekateri člani akademije nimajo smisla za humor. Po drugi strani je Mikey Madison mlada, lepa in polna obetov, kar ti ljudje nedvomno cenijo.

Glavni igralec

Brutalist. Foto Press

Oskarja bo dobil: Adrian Brody, Brutalist

Morda preseneti: Ralph Fiennes, Konklave, ali Timothée Chalamet, Popolni neznanec

Adrianu Brodyju se nasmiha že drugi oskar, čeprav je njegova karie­ra polna zelo podpovprečnih vlog. Očitno potrebuje zelo specifičen tip režiserja, da v njem zbudi kreativnost. Poleg Fiennesa, ki povsem prepriča v Konklavu, je z nagrado združenja igralcev SAG v igro stopil tudi Timothée Chalamet.

Režija

Oskarja bo dobil: Sean Baker, Anora

Morda preseneti: Brady Cobert, Brutalist

Kot dobitnik nagrade združenja režiserjev je Sean Baker z Anoro neizpodbitni favorit. A vseeno ne gre spregledati Bradyja Coberta in njegovega Brutalista, ki je z vizualno podobo in epskostjo pre­pričal mnoge in mu tudi prislužil merodajno bafto.

Stranska igralka

Emilia Pérez. Foto Press

Oskarja bo dobila: Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Morda preseneti: Isabella Rossellini, Konklave

Zoe Saldaña suvereno prejema vse nagrade v svoji kategoriji, tako da ne bi smelo biti presenečenja, čeprav bi se lahko kdo obregnil ob njeno umestitev v kategorijo stranske igralke, saj je njen lik v Emilii Pérez na platnu več kot naslovna junakinja.

Stranski igralec

Resnična bolečina. Foto Press

Oskarja bo dobil: Kieran Culkin, Resnična bolečina

Morda preseneti: Edward Norton, Popolni neznanec

Po premieri Gladiatorja II je vse kazalo, da bo ta oskar dopolnil Denze­lovo zbirko, a nato ni prejel nominacije. To je brez dvoma ugajalo Kieranu Culkinu, ki bo kopici nagrad iz serije Nasledstvo lahko dodal še oskarja. Njegov film Resnična bolečina je prišel ta teden v kino.

Fabelmanovi (Premiera)

TV SLO 1 ob 21.50

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Fabelmans. ZDA, 2022. Režija: Steven Spielberg. Igrajo: Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Keeley Karsten. Drama. 150 min.

Fabelmanovi. Foto TVS

Zelo oseben kinematografski spomin na družino in okoliščine, ki so oblikovale življenje in kariero Stevena Spielberga. Univerzalna zgodba o odraščanju samosvojega mladeniča.

Mladi Sammy Fabelman, ki odrašča v Arizoni po drugi svetovni vojni, želi postati filmski režiser, a kmalu odkrije pretresljivo družinsko skrivnost, ki povsem zamaja njegovo duševnost. Pomaga si s filmom in njegovo izrazno močjo, ki mu pomaga sprevideti spoznanja o drugih in sebi …

Film je bil nominiran za sedem oskarjev, a ni prejel nobenega.

Neustavljivi v Planici: Viktorija Horvat (Premiera)

Slo., 2025. Dok. odd. 10 min.

Neustavljivi v Planici: Viktorija Horvat. Foto Pop TV

Oddaja Neustavljivi v Planici izpostavlja vključitev invalidov kot prostovoljcev na svetovnem prvenstvu v smučarskih skokih v Planici in njihovo navdihujočo strast do življenja, uspehov in soustvarjanja v družbi.

Najprej se bo gledalcem predstavila Viktorija Horvat, 23-letna gluha tekačica in maratonka, ki bo zastopala Slovenijo na olimpijskih igrah gluhih. Spoznamo jo kot športnico, študentko, sodelavko in prostovoljko v Planici. Kot prostovoljka bi rada navdihnila druge, da sledijo svojim sanjam, ne glede na ovire.