TV namigi: Peščeni planet 2, Okrožje Essex in Balkan od zgoraj

Nedelja, 2. junija

Dune: Peščeni planet, 2. del (Premiera): HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Dune: Part Two. ZDA, 2024. Režija: Denis Villeneuve. Igrajo: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem. Akc. film.

Drugi del filmske uspešnice, posnete po znanstvenofantastični literarni klasiki Franka Herberta, spremlja Paula Atreidesa, ki se pripravlja na maščevanje sovražnikom.

Film bo raziskoval Paulovo mistično potovanje po tem, ko se je pridružil Chani in domorodnim Fremenom na svoji bojni poti maščevanja proti zarotnikom, ki so uničili njegovo družino. Paul si prizadeva preprečiti strašno prihodnost, ki jo lahko vidi le on, pri tem pa mora izbirati med ljubeznijo svojega življenja in usodo celotnega znanega vesolja.

Filmarjem je uspelo zbrati zasedbo z najbolj zvenečimi imeni v tem trenutku. V glavni vlogi Paula Atreidesa je Timothée Chalamet, njegovo mater in svečenico igra Rebecca Ferguson, zlobnega barona Stellan Skarsgåard, imperatorja Christopher Walken, zraven so še Zendaya kot Chani, Javier Bardem kot njen oče Stilgar, pa Florence Pugh, Léa Seydoux, Dave Bautista, Austin Butler, Josh Brolin, Charlotte Rampling in Anya Taylor-Joy.

Okrožje Essex (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Essex County. Kan., 2023. Režija: Andrew Cividino. Igrajo: Molly Parker, Stephen McHattie, Kevin Durand, Finlay Wojtak-Hissong, Brian J. Smith. Nad. 55 min.

Nadaljevanka je posneta po istoimenskem risoromanu avtorja Jeffa Lemira, dogaja se na kanadskem podeželju in skozi zgodbi dveh družin prikazuje odtujenost, ljubezen in odrešitev.

Enajstletni Lester se z nedavno materino smrtjo spopada tako, da se umakne v domišljijski svet, kjer junak Rdeči mrak nosi rdeče ogrinjalo in črno očesno prevezo. Enako se občasno obleče tudi Lester in takrat sta z domišljijskim prijateljem skoraj nepremagljiva. Lester občuduje odsotnega očeta Jimmyja, nekdanjega hokejista, ki ni sposoben skrbeti zanj, zato začasno skrbništvo dobi njegov stric Ken, ki ima veliko dela na kmetiji in ni vajen otroške družbe.

Dečkova teta Anne je medicinska sestra, ki je vse življenje skrbela za druge in se zdaj, ko je hči odšla od doma, znajde na razpotju. Ko prevzame skrb za odtujenega strica Louja, ki trpi za demenco in ga mučijo duhovi iz preteklosti, začnejo na površje prihajati družinske skrivnosti.

Evropa od zgoraj: Balkan (Premiera): National Geographic ob 21.00

Europe from Above: Balkan. VB, 2023. 1/6. Dok. serija. 60 min.

Ta oddaja o veličastnih zračnih popotovanjih razkriva zanimive regije Evrope. Od rekordnega dvigala za ladje na poljski rivieri do osupljive novoletne parade z baklami v Veliki Britaniji in balkanske pošastne parade v bolgarskih gorah – ta dokumentarec, posnet iz zraka, razkriva tradicije in inovacije, ki še danes oblikujejo svet.

Prelet Balkana odkriva starodavne tradicije polotoka, dih jemajoče gorske pokrajine in markantno arhitekturo.