TV namigi: Peščeno zrno, Kaj pričakovati in Bernard Haitink

Nedelja, 13. junija



Peščeno zrno v kolesju sveta: TV SLO 1 ob 22.25

Kaj pričakovati, ko pričakuješ: Planet TV ob 21.30

Kaj pričakovati, ko pričakuješ Foto Planet Tv



Bernard Haitink, skrivnostni maestro: TV SLO 2 ob 21.15

Bernard Haitink, skrivnostni maestro Foto Tv Slo

Novi koronavirus potrka na zavest človeštva in opozori na človekovo poganjanje brezmejne gospodarske rasti, zlorabe naravnih virov in industrijske vzreje živineRazkrije vse bolj razklane družbe, zevajoči prepad med revnimi in bogatimi. Pojasni, da so ljudje v poklicih, ki resnično omogočajo vsakodnevno preživetje, najslabše plačani, na primer v komunalnih službah ali zdravstveni oskrbi, medtem ko bankirji ali upravljavci skladov nezadržno bogatijo. Pokaže, kako se med pandemijo ljudje spoprijemajo z dokončnostjo smrti, s strahom pred osamo, pred izgubo službe, in kako se družbe v času krize pogosto obračajo k nacionalizmom.Petim parom se z napovedanim prihodom dojenčka življenje obrne na glavo. Zvezdnika Jules in Evan ugotovita, da nosečnost ne gre najbolje v njun slog življenja. Wendy je nesrečna, ker izgublja nadzor nad telesom in čustvi. Njen mož Gary se boji, da bo slabši od očeta, ki pričakuje dojenčka z mlado ženo. Fotografinja Holly bi rada posvojila otroka, a mož Alex ni prepričan, da si to želi.Filmu je mogoče očitati pretirano poenostavitev nosečnosti, a zgodbe so zanimivo prepletene in junaki dovolj zanimivi, da pritegne.Nizozemski dirigent Bernard Haitink (r. 1929) je eden najbolj priljubljenih in priznanih dirigentov vseh časov.Dokumentarni film predstavlja intimen vpogled v priprave na Haitinkov poslovilni koncert, ki se je zgodil leta 2019, v letu, ko je maestro praznoval 90. rojstni dan. Glasbeniki, ki so sodelovali z maestrom Haitinkom, v filmu opisujejo skrivnosti njegove posebne tehnike dirigiranja.