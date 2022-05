TV namigi: Pesem Evrovizije 2022, Judy in Lara

Sobota, 14. maja

Pesem Evrovizije 2022, izbor iz Torina: TV SLO 1 ob 21.00

Koprod., 2022. Vodijo: Laura Pausini, Alessandro Cattelan in Mika. Prenos. 230 min.

V velikem evrovizijskem finalu, v katerem letos žal ne bo Slovenije, bo nastopilo 25 držav – po deset najboljših iz torkovega in četrtkovega predizbora ter predstavniki »velike peterice«: Italija (lanska zmagovalka), Francija, Španija, Nemčija in Velika Britanija. Zmagovalno skladbo bodo izbrali gledalci prek telefonskega glasovanja in petčlanske strokovne žirije v vseh 40 državah udeleženkah.

Točke slovenske žirije bo v Torino sporočila Lorella Flego. Komentator prenosa je Andrej Hofer. Pred izborom bo na sporedu še reportaža Janka Petrovca iz Torina, v kateri bodo od blizu pokazali tekmovalce in dogajanje dveh tednov vaj, generalk, prireditev ...

Judy: POP TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Judy. Koprod., 2019. Režija: Rupert Goold. Igrajo: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell. Bio. drama. 135 min.

Pozimi leta 1968 legendarna igralka in pevka Judy Garland prispe v London, da bi nastopila v znamenitem klubu The Talk of the Town. Minilo je 30 let, odkar je Judy v Čarovniku iz Oza s pesmijo Over the Rainbow zablestela v vlogi mlade Doroteje. Med pripravami na nastop in pogajanji z upravo kluba Judy očara tamkajšnje glasbenike ter obuja spomine s prijatelji in oboževalci. Ko spozna Mickeya Deansa, z njim začne burno romanco in obeta se mu, da bo postal njen peti mož. Vendar je Judy krhka in ranljiva.

Renée Zellweger je za vlogo Judy Garland prejela kopico nagrad, med drugim oskarja, zlati globus in angleško bafto.

Lara: TV SLO 2 ob 21.35

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Nem., 2019. Režija: Jan Ole Gerster. Igrajo: Tom Schilling, Rainer Bock, Mala Emde, Corinna Harfouch, Maria-Victoria Dragus. Drama. 110 min.

Lara Foto Tv Slo

Lara praznuje 60. rojstni dan. Prav na ta dan ima njen sin prvi koncert kot skladatelj, čeprav se je izobrazil kot vrhunski pianist. Namesto materinskega ponosa in sreče Laro prevevajo povsem drugačna čustva. Ozre se na svoje (izgubljeno) življenje, na neizživete sanje, in obžaluje, da sama nikoli ni postala slavna pianistka. Nekoliko zmedena in razrvana tudi sinu vcepi dvom o njegovem skladateljskem talentu, sin se zato tistega večera odpove vlogi skladatelja in namesto svoje kompozicije zaigra eno od Chopinovih klavirskih bravur.

Scenarij je napisal Slovenec Blaž Kutin.