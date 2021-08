TV namigi: Pierrot moli, Madagaskar 2 in Vojna pred sodiščem

Torek, 17. avgusta



Pierrot moli k luni: TV SLO 2 ob 20.55



Madagaskar 2: Kanal A ob 19.10

Madagaskar 2 Foto Pro Plus



Vojna pred sodiščem – jugoslovanski procesi: Zločini: TV SLO 1 ob 21.00

Vojna pred sodiščem – jugoslovanski procesi: Zločini Foto Tv Slo

Šizuru je stara 41 let in je zaposlena v bolnišnici. Živi z mamo in babico, ki je bolna. Skrb zanjo ji vzame veliko časa in njeno življenje je precej monotono.Nekega dne gre v knjigarno, in tam ji spomin uide v preteklost. Spomni se priljubljene knjige iz otroštva, a ne naslova. Doma se o tem pogovarjajo in babica se spomni naslova. Šizuru si želi knjigo spet prebrati in po spletni strani si kupi rabljeno. Ko dobi knjigo, iz nje pade star list papirja, ki ga ne zavrže, ampak si začne dopisovati s prejšnjim lastnikom. Knjiga, ki je bila v mladosti obema zelo ljuba, ju poveže.V prvem delu filma Madagaskar so se prijatelji iz newyorškega živalskega vrta – lev Aleš, zebra Martin, povodni konj Slavka in žirafa Milko – po spletu nenavadnih okoliščin znašli na Madagaskarju, skupaj s četico pingvinov. Tam so se morali naučiti preživeti v divjini.V tem filmu se odpravijo domov s starim letalom, a vseeno strmoglavijo sredi afriške stepe v rezervat. Tukaj glavni junaki prvič srečajo druge živali svoje vrste, kar je priložnost za smešne dogodivščine pa tudi za spoznavanje življenjskih naukov.V začetku 90. let prejšnjega stoletja se je v nekdanji Jugoslaviji razplamtela vojna. V zadregi, saj nasilju nikakor ni mogel narediti konca, je Varnostni svet Združenih narodov leta 1993 po vzoru Nürnberških procesov ustanovil Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije s sedežem v Haagu.Dokumentarna serija v dveh delih razkrije, kako je sodišče sprva delovalo brez nujnih finančnih sredstev in kadrovsko podhranjeno.