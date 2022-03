TV namigi: Po Sredozemlju, Vzpon dinastije Lakersov in Tednik

Ponedeljek, 7. marca

Po Sredozemlju s Simonom Reevom: TV SLO 2 ob 20.00

Mediterranean with Simon Reeve. VB, 2018. Režija: Eric McFarland. 3/4. Dok. serija. 70 min.

V tretjem delu potopisne serije novinar Simon Reeve najprej obišče Libijo. Na vsakem koraku je še vedno videti uničenje, ki so ga povzročili revolucija leta 2011 in spopadi, ki so ji sledili. Sirta na Sredozemski obali je še vedno polna ruševin, ohranilo pa se je antično rimsko pristanišče Leptis Magna, ki so ga obvarovale vaške straže.

Reeva nato pot vodi v Tunizijo, kjer spozna berberske vasi v hriboviti puščavi, in nazadnje na Sicilijo, kjer se tri trmaste sestre upirajo mafiji, ki jih poskuša prisiliti v prodajo kmetije. V izumirajočih vaseh v notranjosti otoka so v zadnjih letih našli nov dom številni afriški priseljenci, ki jim je v iskanju obljubljene dežele Evrope uspelo preživeti nevarno plovbo čez Sredozemlje.

Čas zmag: Vzpon dinastije Lakersov: HBO ob 20.00

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty. ZDA, 2022. 1/10. Režija: Tanya Hamilton. Igrajo: Will Fourth, Rachel Hilson, Sean Patrick Small, Quincy Isaiah, Austin Aaron. Nad. 60 min.

Čas zmag: Vzpon dinastije Lakersov Foto HBO

Zgodba o tem, kako so Los Angeles Lakersi postali najbolj uspešna profesionalna košarkarska ekipa v osemdesetih letih. Serija prikaže poklicna in zasebna življenja igralcev košarkarskega moštva Los Angeles Lakers, ene najbolj spoštovanih in zmagovalnih športnih dinastij. Veličastno moštvo je svoj čas zaznamovalo na igrišču in zunaj njega.

Zgodba je posneta po knjigi avtorja Jeffa Pearlmana Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers, izvršni producent je Adam McKay (Nasledstvo, V osrčju nevihte).

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Vodi: Jelena Aščić. Magazin. 60 min.

Tednik Foto Voranc Vogel

Kako se Slovenija pripravlja na begunce iz Ukrajine, koliko jih bo sprejela in ali ji bodo pri tem pomagale izkušnje z begunci iz Bosne in Hrvaške?

Tudi pri nas vse več žensk rojeva doma, v krogu družine. Še posebej je to število naraslo med epidemijo. Zakaj se nosečnice odločajo za to, kljub številnim tveganjem? Stroka zaradi nevarnosti zapletov porode na domu močno odsvetuje.

Prepričan, da je več vreden od drugih ljudi. To je lastnost patološkega narcisa. A v zadnjem času je postala ta motnja tako številčna, da lahko že govorimo o družbi patološkega narcisizma.